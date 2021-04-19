烏山頭水庫乾旱快見底 空拍玩家拍到「石鋼琴」

日月潭有「9蛙」、烏山頭水庫有「石鋼琴」？空拍玩家沈統斐昨在臉書貼文分享烏山頭水庫空拍照，因水位下降，水庫露出大片沙洲，沙洲邊緣一片土黃色混泥土，鳥瞰外型沈統斐形容有如1架石鋼琴，非常美，許多網友看到紛紛留言按讚。

沈統斐說，他3年前乾旱也曾在烏山頭水庫拍攝到同一個畫面，當時5月拍攝水位更低，這是久旱未雨才有的現象，水情吃緊，大家應該一起來節約用水。

嘉南農田水利會駐文山頭水庫股長林文斌表示，這景象地點在一般遊客常到的壩頂看不到，要在管理處後方才看得到、位在溢洪道東前方200多公尺處，烏山頭水庫景點欄杆步道最近都整理過，歡迎參觀；他說，其實水庫有幾個小島，枯水期都會現蹤，老一輩的人以前常看到，尤其這個所謂的「石鋼琴」以前更大，三角形狀是早期殘留建築物，年輕一輩沒看過才會少見多怪。

位於台南市六甲區官田區的烏山頭水庫有「珊瑚潭」美譽，最近因水位下降露出黃土色沙洲，邊緣還有1座「石鋼琴」，有網友感嘆「這是美的警訊」。