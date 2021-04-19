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整理包／你知道家裡用水是來自哪個水庫嗎？有缺水危機嗎？

坡地水保工程曠日廢時？ 嘉縣議會提議平緩坡段解編

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
今天上午縣議會臨時會，副議長陳怡岳提案，針對地勢平緩區段，應請縣府向農委會檢討，修改相關法令，重新劃定山坡地範圍，節省不必要開發費用。記者莊祖銘／翻攝
今天上午縣議會臨時會，副議長陳怡岳提案，針對地勢平緩區段，應請縣府向農委會檢討，修改相關法令，重新劃定山坡地範圍，節省不必要開發費用。記者莊祖銘／翻攝

嘉義縣標高100公尺以上土地佔全縣面積超過58%，依法坡度大於5%地段需申請水土保持工程，但今天上午縣議會臨時會，副議長陳怡岳提案，針對地勢平緩區段，應請縣府向農委會檢討，修改相關法令，重新劃定山坡地範圍，節省不必要開發費用。

根據「山坡地範圍劃定即檢討變更作業要點」，標高100公尺以上土地，或標高未滿100公尺，但平均坡度5%以上土地者，需向相關單位申請水土保持工程。

但今天上午嘉義縣副議長陳怡岳在臨時會上時表示，有山區居民反映，水土保持工程曠日廢時，許多建設被迫延宕，縣府應與農委會積極討論重新劃定山坡地範圍，讓海拔100公尺且坡度低於5%以下土地，節省水土保持工程。

陳怡岳比較直轄市政府劃定的山坡地時，會再依據坡度陡峭者才劃入，再實行水保工程，議長張明達也附和，表示山區居民很多對此法案不諒解，希望此案能全數通過，未來縣政府協調相關單位修改法案。

「照理來說，要用坡度而不是海拔(判定是否需作水保工程)」，張明達說，嘉義縣番路、中埔很多地方海拔都超過100公尺，但地面都很平，但(政府)卻叫民眾多花錢作水土保持，「真的是浪費百姓的錢」

縣府水利處水土保持科科長蔡興融表示，標高超過100公尺但坡度低於5%地區大多集中民雄、大林等部分鄉鎮，農委會水土保持局會不定期對山坡地解編通盤檢討，免去申請水保工程的繁文縟節。

蔡興融說，若海拔超過100公尺但地勢平緩，雖仍屬山坡地範圍，縣府也會輔導民眾採門檻較低的簡易式水保工程，不會為難民眾。

根據資料顯示，嘉義縣原山坡地面積約45721公頃，解編劃出後約剩44817.03公頃，劃出山坡地面積約903.97公頃，佔全縣山坡地2%。

嘉義 農委會

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