久旱衝擊白河蓮花 南市府啟動天然災害救助等共識

110年第一期作灌溉水短缺衝擊台南蓮花產業，台南市政府今天下午邀請各單位開會因應，達成啟動天然災害救助以減少農民損失等4項共識，希望降低衝擊，減少農民損失。

白河區公所說，市長黃偉哲相當關切缺水影響當前蓮花產業情形，下午由副秘書長邱忠川前往公所召開白河蓮花產業灌溉水短缺因應會議，與會者包括白河區長董麗華、農業局、農田水利署嘉南農田管理處、及多名里長等，經聽取各局處報告後，作成以下幾點共識:

1.非停灌區之稻米、蓮花等，因缺水導致的災害，責由公所速報農業局，請相關單位派員勘查，俾利啟動天然災害救助，以減少農民損失。

2.白河區轄內，屬第二期作才配合灌溉地下水井，請農田水利署嘉南農田管理處，啟動8口抗旱水井，費用由嘉南管理處及南市政府同分攤。為避免糾紛，請當地農民自組分水隊協助分水事宜。

3.農民反應由鹿寮水庫供水馬稠後灌區，雖有提供水，但尚未流至馬稠後抽水站無水可用，請嘉南農田管理處釐清改善。

4.頭前溪舊溪仍有水，請嘉南農田管理處研擬抽水使用，供農民灌溉，度過缺水難關。