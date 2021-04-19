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藝術家賴銘傳作品「茶壺鴨」展出不見了 引網友關注

中央社 / 嘉義市19日電
藝術家賴銘傳。 圖擷自「嘉義市大小事」臉書
藝術家賴銘傳。 圖擷自「嘉義市大小事」臉書

嘉義鐵孩子」藝術家賴銘傳利用廢棄鍋碗瓢盆創作裝置藝術，17日配合嘉義市環保局活動在北香湖公園展出，其中「茶壺鴨」作品不見，他臉書貼文「誰抱走了我的鴨？」引關注。

有「嘉義鐵孩子」之稱的賴銘傳昨天在臉書（Facebook）貼文「誰抱走了我的鴨？從北到南5年來頭一遭？走丟了一隻鴨。」引起關注，有網友形容是「做得太真，變妖飛了」、「你創造出自走神鴨，太厲害了。」

賴銘傳今天表示，17日配合嘉義市環保局的活動，在嘉義市北香湖公園展出老虎、長頸鹿等不鏽鋼動物裝置作品約20件，不過，當天活動結束撤場清點時，發現其中一隻「茶壺鴨」不見了，在公園四周遍尋不著。

賴銘傳指出，不見的「茶壺鴨」是以兩支鐵管插在地上固定，確認是被人刻意拔走；每件展品遺失或損壞，都是自己負責，不會報案也不想造成主辦單位困擾，有可能是小朋友拔起來玩耍時，忘了放回去。

賴銘傳說，創作至今6年、作品達400件，頭一遭發生戶外裝置不見情形，作品不見當然會不捨，相信「茶壺鴨」會被好好保存。

賴銘傳是地方知名的素人藝術家，高職美工科畢業後，從事招牌看板業30多年，憑藉著對鋼鐵構件的了解，加上對藝術的熱愛，創作出許多繽紛多彩的金屬裝置藝術。創作材料全部來自回收的鐵製品，包括鐵鍋、鐵鏟、鐵碗盤等，賦予了廢棄鐵製品新生命。

賴銘傳臉書貼文「誰抱走了我的鴨？」引關注。 圖擷自「嘉義市大小事」臉書
賴銘傳臉書貼文「誰抱走了我的鴨？」引關注。 圖擷自「嘉義市大小事」臉書

嘉義 裝置藝術 藝術家

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