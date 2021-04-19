台南首創公務版ibon 全市地政所都有謄本販賣機

台南市政府地政局領先全國首創「智慧地政-謄本販賣機」，猶如公務版的ibon，民眾即日起只要持自然人憑證至全市11個地政事務所，均可DIY申領地籍謄本及稅單補發，並可透過悠遊卡、一卡通、信用卡及台灣Pay付費，快速又方便。

市長黃偉哲於今天在東南地政事務所親自操作快速完成地籍謄本申領及稅單補發，3分鐘就完成取件，對於這項新的服務表達滿意。

黃偉哲表示，感謝議會在經費上的支持，能夠共同見證台南市智慧便民服務向前邁進一步，率先全國啟用謄本販賣機並擴充稅務功能，相信這是最好、最親民的行政服務，只要持自然人憑證就能申領，讓民眾都很方便，也減輕公務機關的行政負擔，也希望藉著這個服務提升對市民服務的品質、速度及正確性，未來也將依需求增加更多服務項目，讓行政機關的服務能量更強化。

黃偉哲進一步指出，以往為民服務，強調的是公務員的處理效率及與民眾互動的和諧，但近年來科技不斷創新，自動化多媒體服務機(KIOSK)盛行，超商的ibon 就是最佳例證，而地政局首創的謄本販賣機就是公務版的ibon，並進一步升級結合行動支付，提供無現金服務，不但能核發登記、地價、地籍圖等各類地籍謄本，更跨機關找來財政稅務局加盟，提供稅單補發等稅務服務，帶動台南市智慧服務再升級。

地政局長陳淑美表示，台南市108年各地政事務所櫃檯核發約56萬餘張地籍謄本，去年更核發約88萬餘張，核發數量龐大，臨櫃民眾常須耗時等待，另外自109年7月起施行的實價登錄新制，也導致地政事務所臨櫃申報案件大增，對於申辦民眾及承辦人力同樣造成作業時間負擔，為了提供市民更便捷的服務，減少臨櫃等待時間，地政局去年於台南地政事務所辦理「i地政-謄本販賣機」試營運，原先民眾臨櫃申領地籍謄本平均等待時間約為7到10分鐘，透過這項創新服務，大幅縮減為3到5分鐘，節省了將近一半的洽公時間。

陳淑美進一步說明，為使全體市民能體驗這項服務，除擴大「謄本販賣機」至全市11個地政事務所外，更在財政稅務局的全力支持下，進一步加盟增加稅務服務，發揮1機多用，全面提升「謄本販賣機」的服務效能。

地政局表示，目前利用電腦線上申請電子謄本者，多為金融機構或相關業者，只是依照「核發土地登記及地價資料謄本注意事項」規定，不論線上或臨櫃辦理，皆須核對申請人身分後才能申領謄本，因此目前「謄本販賣機」須使用自然人憑證完成身分驗證，才可以操作申領謄本或列印稅單，但結合自然人憑證的新式身分證換發中央已宣布暫緩，為擴大服務對象，未來將積極規劃增加健保卡身分驗證，期能提供民眾更便利的服務，歡迎民眾多加利用。