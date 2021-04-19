雲林山區螢火蟲紛紛出籠 縣府和旅遊業者共推螢之旅

雲林古坑森林夜景閃熠，從海拔300到800公尺包括荷苞山與華山桂林等，有超過20處螢火蟲群聚棲地，生態豐富，雖乾旱多時但近日接連飄雨，螢量可望增加，為讓民眾欣賞美麗螢林，縣府與雄獅旅行社合作推出「螢林漫時光」一日和兩日賞螢套裝遊程，引領民眾到雲林，夜裡在星空下與螢對話，體驗浪漫之夜。

配合「全中運」在雲林的熱潮，讓全台近兩萬名選手和教練到雲林參賽機會，感受雲林之美，雲林縣府今起與雄獅旅行社合作推出「螢林，漫時光」生態觀光，規畫團體賞螢路線，帶動在地產業商機。

「看完比賽歡迎到古坑賞螢！」雲林縣長張麗善表示，每年4月雲林的賞螢季登場，今年特別整合古坑鄉的華山、華南、桂林、樟湖、荷苞、草嶺6村的螢火蟲生態資源，今起舉辦螢火蟲季，將持續1個半月，尤其目前全中運在雲林，吸引數萬選手與觀眾來雲林，期待搭全中運順風車，帶給大家更多自然生態、美食特產、產業文化的特色旅遊。

張麗善說，古坑山區海拔300到800公尺有超過20處螢火蟲群聚棲地，夜晚可欣賞美麗閃爍的「螢林」，白天可到荷苞山賞桐並品嘗香醇的古坑咖啡、美味風味餐，縣府近年在草嶺、石壁等地整建多處健行步道，很適合走賞螢林，到雲林看全中運再一遊山區螢林，保證不虛此行。

古坑徐姓咖啡業者說，最近古坑接連飄雨，雨不多但走在路上已可見螢的蹤影。生態專家陳清圳也說，台灣常見的螢火蟲為黑翅螢，大端黑螢，最近華山下了約15公釐的雨量，螢火蟲有出現但數量不多，預估五月初數量可能會比較穩定。