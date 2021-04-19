扶助新住民變電影代言人 15年社工督導獲獎

嘉義市新住民家庭服務中心的社工督導許淑芬，15年至今社工生涯，解決新住民生活大小事、也讓她們被了解，更培力過越南籍陳竹莉，成為能演講3小時以上的通譯講師、還當電影代言人，陪同許多新住民走過低潮翻轉人生，她日前在全國社工表揚大會獲頒績優社工督導獎。

許淑芬本身就讀社工系，當過1年多國中代課老師，之後進入嘉市新住民家庭服務中心，她透露，包括教新住民如何搭車，到婚姻上衝突、經濟困難、子女教育問題，甚至陸配往生在台無親屬，緊急幫連結資源，接觸得到從小到死。

許淑芬解釋，新住民容易遇歧視，學好中文就能清楚表達，曾針對願意學習的新住民提供培力課程，訓練做演講，鼓勵繼續取得學歷，並協助過當時是單親母親的陳竹莉，經志工訓練、上補校學中文，從只能15分鐘短講，成可演講3小時的通譯兼專業講師，甚至代言「不存在的房間」電影等，另有4位新住民獲邀請到社區大學、高中社團教新住民語言。

許淑芬稱，要協助到成功的案例相對少，因視新住民本身改變的意願，曾遇過外配遭遇丈夫暴力相向，但她自己觀念中須要有個家，仍選擇回到家庭，此情況除了評估有無須通報，多數時候只能陪伴。

「能力好的人，能找到自己，能力不好的人，我們就陪她們度過這一段」許淑芬指出，現規畫「分齡服務」，舉辦畫畫、跳舞等課程讓第一代新住民發展興趣，讓她們自主發展出舞蹈團體，第二代的培力過程則有製作家庭的手工故事書、拍攝家庭的紀錄短片，孩子在這些過程會更加理解父母，也更認識及認同自己。