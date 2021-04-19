聽新聞
test
0:00 / 0:00
寧多做不可有錯！雲林縣1死豬如臨大敵 出動4單位處理
海巡署第四岸巡隊麥寮巡邏站昨天在雲林縣四湖鄉林厝寮大排水門發現1隻死豬，不敢掉以輕心，馬上循防疫機制SOP通報動植物防疫所派員勘驗，縣府水利處出動打撈，經初步勘驗並無感染，再出動鄉公所清潔隊進行焚化掩埋後，才鬆了口氣，為一隻死豬雖勞師動眾，卻也展現防疫無死角、平時如戰時的作法，贏得掌聲。
麥寮巡邏站小組長王育瞬等3人在四湖海岸巡邏時，在四湖鄉林厝寮大排水門發現一頭死豬，立即依防疫標準作業程序穿上防護衣，拉起封鎖線管制現場，並聯繫雲林縣動植物防疫所派員協助，縣府水利處也委託廠商出動挖土機打撈上岸，防疫人員初步勘驗應沒有染疫，不過慎重起見仍採樣送驗。
採樣後也請四湖鄉公所清潔隊對死豬當場焚化就地掩埋，過程嚴謹慎重。化驗報告今天出爐，包括非洲豬瘟等檢疫均呈陰性，才讓大家鬆了一口氣。
第四岸巡隊上校隊長邱仁道表示，繼新北萬里岸際、彰化洋仔厝大排等處最近發現疫的海漂豬屍後，大家不敢掉以輕心，加強嚴守海岸線，抱持寧願多做，不能出錯的態度，不容出現破口落實防疫工作，未來仍將將做好長期抗戰的準備、以最嚴謹的態度面對疫情及用最高的標準執行勤務，將豬瘟疫情杜絕於境外，也呼籲民眾不要任意丟棄動物死屍，或在岸際或海上發現可疑死亡豬隻，請撥打海巡免付費118服務專線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言