寧多做不可有錯！雲林縣1死豬如臨大敵 出動4單位處理

海巡署第四岸巡隊麥寮巡邏站昨天在雲林縣四湖鄉林厝寮大排水門發現1隻死豬，不敢掉以輕心，馬上循防疫機制SOP通報動植物防疫所派員勘驗，縣府水利處出動打撈，經初步勘驗並無感染，再出動鄉公所清潔隊進行焚化掩埋後，才鬆了口氣，為一隻死豬雖勞師動眾，卻也展現防疫無死角、平時如戰時的作法，贏得掌聲。

麥寮巡邏站小組長王育瞬等3人在四湖海岸巡邏時，在四湖鄉林厝寮大排水門發現一頭死豬，立即依防疫標準作業程序穿上防護衣，拉起封鎖線管制現場，並聯繫雲林縣動植物防疫所派員協助，縣府水利處也委託廠商出動挖土機打撈上岸，防疫人員初步勘驗應沒有染疫，不過慎重起見仍採樣送驗。

採樣後也請四湖鄉公所清潔隊對死豬當場焚化就地掩埋，過程嚴謹慎重。化驗報告今天出爐，包括非洲豬瘟等檢疫均呈陰性，才讓大家鬆了一口氣。