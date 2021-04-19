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台南治水遇乾旱不鬆懈 南廍排水護岸整建工程發包
旱象不鬆懈，台南市政府水利局積極改善官田區易淹水區域，經市長黃偉哲向中央爭取2300萬元，辦理「官田區南廍排水(頂角橋上游)應急工程」，預計施作380公尺護岸整建，本月初已完成發包，預計今年底完成。
水利局說，南廍排水係屬麻豆排水系統上游支線橋頭港埤排水支流，易受麻豆排水頂托影響，全線排水路斷面寬度或堤岸高度不足，每逢颱洪期間，排水易溢頂漫流。
水利局進一步表示，目前部分渠段維持自然土坡型式，考量綜合治水概念，優先針對南廍排水頂角橋匯流處上游段辦理護岸拓寬改善，預計今年底前完工後，可保護南廍排水下游地區約1000人，保護面積約為50公頃，施工期間可能造成民眾不便，仍有賴民眾配合，未來也將持續檢討南廍社區治水對策，落實社區抽水設備維護保養等防汛整備工作。
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