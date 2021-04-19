台南捷運路線又改了 優先部分增加兩條路線

台南市先進運輸系統（捷運）路線又有變動，市府交通局上午在議會進行專案報告，經過交通部初步審查，原本優先路線再變動，除了藍、 綠與紅線外，再把連結沙崙與南科的深綠線，及南科經安南往市區的黃線，都列入優先興建的範圍裡，而原本的藍綠紅優先部分也做了修正。

同時交通部在國車國造的原則下，建議台南市將原本規畫的高架單軌改為輕軌，交通局指出，輕軌每公里造價大約20億元，而單軌國內目前尚未有興建，但價格應該比輕軌便宜，同時單軌占據路面的寬度會比輕軌小。

捷運路線討論相當多，文通局在去年底將路網規畫方案送交通部審查，3月底完成初步審查，並提出修正意見，交通局將再修正後，月底再報交通部，議會要求交通局今天再度到議會報告，讓大家都能知道修正後的方案。

據了解，考慮到經費等相關問題，交通局原本提報的規模較小，但交通部審查後認為路線切割太細碎，建議還是要有完整的路線網，同時配合現有公車路線網，可以培養使用公共運輸的人口，未來遠期整個捷運路網完成，就有運輸人口，因此交通部的版本規模擴大許多，原來版本8條路線共159公里，而新版本8條線有264.4公里，增加一百多公里，而優先新建的部分，原版本79.2公里，新的版本優先部分是99.6公里。

交通局局長王銘德上午在議會報告中指出，交通部初步審查，將深綠線與黃線納入優先新建範圍，以發展沙崙園區與南科，而紅線的東段（玉井到東區）、綠線東段（安南到東區）、綠線南段（安平到南區）等都從優先改為遠期。

議員相當關切，規畫了多年，到底第一條捷運何時有機會完工，王銘德表示，目前藍線（永康到歸仁、關廟）的進度是最快的，綜合規畫大約年底就能完成，按以前的經驗，最快5年可以完成細部計畫與發包，約在119年到120年可以完工。

此外，因為行經舊城區而受到關注的綠線，交通局原本送中央的是5個方案，希望交通部能選出最佳方案，但交通部還是希望由地方自行評估出最佳方案，交通局表示，會再評估後並舉辦地方說明會，確定最終路線。