快訊

直播／AZ疫苗今起開放預約打氣增？ 指揮中心下午2時說明

周五到周末可能有全面雨勢 彭啟明：近期條件最好的一波

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南捷運路線又改了 優先部分增加兩條路線

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市送交交通部初步審查通過的捷運交通路網中優先新建部分。圖／交通局提供
台南市送交交通部初步審查通過的捷運交通路網中優先新建部分。圖／交通局提供

台南市先進運輸系統（捷運）路線又有變動，市府交通局上午在議會進行專案報告，經過交通部初步審查，原本優先路線再變動，除了藍、 綠與紅線外，再把連結沙崙與南科的深綠線，及南科經安南往市區的黃線，都列入優先興建的範圍裡，而原本的藍綠紅優先部分也做了修正。

同時交通部在國車國造的原則下，建議台南市將原本規畫的高架單軌改為輕軌，交通局指出，輕軌每公里造價大約20億元，而單軌國內目前尚未有興建，但價格應該比輕軌便宜，同時單軌占據路面的寬度會比輕軌小。

捷運路線討論相當多，文通局在去年底將路網規畫方案送交通部審查，3月底完成初步審查，並提出修正意見，交通局將再修正後，月底再報交通部，議會要求交通局今天再度到議會報告，讓大家都能知道修正後的方案。

據了解，考慮到經費等相關問題，交通局原本提報的規模較小，但交通部審查後認為路線切割太細碎，建議還是要有完整的路線網，同時配合現有公車路線網，可以培養使用公共運輸的人口，未來遠期整個捷運路網完成，就有運輸人口，因此交通部的版本規模擴大許多，原來版本8條路線共159公里，而新版本8條線有264.4公里，增加一百多公里，而優先新建的部分，原版本79.2公里，新的版本優先部分是99.6公里。

交通局局長王銘德上午在議會報告中指出，交通部初步審查，將深綠線與黃線納入優先新建範圍，以發展沙崙園區與南科，而紅線的東段（玉井到東區）、綠線東段（安南到東區）、綠線南段（安平到南區）等都從優先改為遠期。

議員相當關切，規畫了多年，到底第一條捷運何時有機會完工，王銘德表示，目前藍線（永康到歸仁、關廟）的進度是最快的，綜合規畫大約年底就能完成，按以前的經驗，最快5年可以完成細部計畫與發包，約在119年到120年可以完工。

此外，因為行經舊城區而受到關注的綠線，交通局原本送中央的是5個方案，希望交通部能選出最佳方案，但交通部還是希望由地方自行評估出最佳方案，交通局表示，會再評估後並舉辦地方說明會，確定最終路線。

而經費部分，王銘德表示，總經費大約由中央補助一半，以99.6公里計算，總經費要2000億元，地方要自籌約1000億元，有議員認為這麼多錢但到時候如果搭的人不多，並不划算。

台南市送交交通部初步審查通過的捷運交通路網。圖／交通局提供
台南市送交交通部初步審查通過的捷運交通路網。圖／交通局提供
台南市送交交通部審查的原來版本。圖／交通局提供
台南市送交交通部審查的原來版本。圖／交通局提供
台南市交通局局長王銘德上午在議會進行先進運輸系統的專案報告。記者修瑞瑩／翻攝
台南市交通局局長王銘德上午在議會進行先進運輸系統的專案報告。記者修瑞瑩／翻攝

捷運 輕軌 南科

延伸閱讀

藍委：王國材半年前知台鐵工程缺失無作為 沒資格接部長

好貼心！ 台南路邊停車重複繳費即日起主動退費！

高雄輕軌乘客盼等車時間縮短 列車開快一點

高雄第二過港隧道2路線做可行性研究 跨港輕軌一起評估

相關新聞

寧多做不可有錯！雲林縣1死豬如臨大敵 出動4單位處理

海巡署第四岸巡隊麥寮巡邏站昨天在雲林縣四湖鄉林厝寮大排水門發現1隻死豬，不敢掉以輕心，馬上循防疫機制SOP通報動植物防疫...

台南治水遇乾旱不鬆懈 南廍排水護岸整建工程發包

旱象不鬆懈，台南市政府水利局積極改善官田區易淹水區域，經市長黃偉哲向中央爭取2300萬元，辦理「官田區南廍排水(頂角橋上...

台南捷運路線又改了 優先部分增加兩條路線

台南市先進運輸系統（捷運）路線又有變動，市府交通局上午在議會進行專案報告，經過交通部初步審查，原本優先路線再變動，除了藍...

降低安南肉品市場周邊淹水 南市府排水改善汛期完成

台南市安南區肉品市場及安南醫院一帶因地勢低漥，屬易淹水地區，市府水利局辦理安南區排水改善，預計今年汛期前完工，可望降低安...

紀念印尼女英雄日 南警邀網紅移工為防制暴力代言

每年的4月21日是印尼的「卡蒂妮節(Kartini Day)」，這天是印尼女性平權運動始祖卡蒂妮的生日，隨著來台印尼女性...

滴滴金黃色！他研究苦茶油多年 只為給家人最好的油

嘉義縣中埔鄉農民鄧匯賢，因家人喜歡食用苦茶油，多年前從營造業退休後，研發出採機器螺旋的中低溫壓榨法，搭配超微米過濾機，產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。