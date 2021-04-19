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雲林四湖大排驚見死亡豬隻 非洲豬瘟檢驗陰性

中央社 / 雲林縣19日電

海巡署17日在雲林四湖林厝寮大排發現1隻死亡豬隻，經通報雲林縣動防所採樣，再將豬屍就地焚燒掩埋並逕行消毒，18日下午檢驗結果出爐，非洲豬瘟病毒檢測呈陰性，虛驚一場。

海巡署中部分署第四岸巡隊今天表示，17日上午11時50分執行巡邏勤務時，於雲林縣四湖鄉林厝寮大排水門發現1隻死亡豬隻，海巡人員立即依防檢疫標準作業程序穿著防護衣，並拉起封鎖線管制現場，同時聯繫雲林縣動植物防疫所派獸醫師協處。

經獸醫師目視判斷該豬屍體長約150公分、高約50公分、體重約60公斤，協請雲林縣水利處委外廠商調派挖土機，將死亡豬隻打撈上岸，獸醫師完成採樣後，由四湖鄉公所清潔隊將豬隻屍體就地焚燒掩埋並逕行消毒。

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國表示，昨日下午檢驗結果出爐，非洲豬瘟病毒檢測呈現陰性，虛驚一場。

鄭安國指出，雲林縣沿海大排常見死豬，來源難斷定，但已要求縣內各養豬場遵守斃死豬處理流程，將斃死豬交由化製廠，勿隨意棄置，否則依違反畜牧法及廢棄物清理法送辦。

第四岸巡隊上校隊長邱仁道表示，如在岸際或海上發現可疑死亡豬隻，請即刻撥打海巡免付費118服務專線。

獸醫師 海巡署 非洲豬瘟

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