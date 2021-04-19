降低安南肉品市場周邊淹水 南市府排水改善汛期完成

台南市安南區肉品市場及安南醫院一帶因地勢低漥，屬易淹水地區，市府水利局辦理安南區排水改善，預計今年汛期前完工，可望降低安南區肉品市場一帶淹水潛勢。

水利局說，安南區肉品市場及安南醫院一帶，民國107年8月豪雨期因排水設施負擔過大，造成肉品市場一帶水淹及膝，車輛無法進出。究其原因，除雨量過大超出既有排水系統保護標準，又因地勢低窪、安順寮排水外水位高漲，集水區內水無法排入，造成逕流宣洩不及，進而溢出溝渠，市長黃偉哲向中央爭取前瞻補助經費1600萬元辦理安南區排水改善。

目前水利局辦理「台南市安南區肉品市場後方排水改善工程」並配合內政部營建署於長和路二段辦理「國道1號永康交流道聯絡道工程(3-60-20M)」道路拓寬工程，目前該工程主要工項均已完成，包括新建排水明渠約330公尺，並於靠近安順寮排水側新建一抽水井及抽水平台，作為汛期時移動式機動調佈點位，本案汛期前即可完工。