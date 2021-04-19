阿里山一葉蘭盛開賞花注意 自然保留區仍暫停開放

台灣原生種一葉蘭盛開，阿里山台灣一葉蘭自然保留區，配合塔山步道整修暫停開放，遊客擅入賞花將開罰，不過阿里山遊樂區台灣一葉蘭館、生態教育館旁也可看到一葉蘭。

嘉義林區管理處副處長李定忠今天表示，一葉蘭盛開，但阿里山林業鐵路眠月線內台灣一葉蘭自然保留區，為配合塔山步道整修工作暫停開放，遊客勿因賞花擅入，避免受罰。

李定忠表示，在阿里山國家森林遊樂區台灣一葉蘭館、生態教育館旁山坡地、阿里山賓館歷史館及第1管制哨邊坡，目前都可看到盛開的一葉蘭。

李定忠強調，一葉蘭花期從3月底至5月初，一葉蘭自然保留區預計6月底才會開放，今年遊客無法目睹保留區觀賞野生一葉蘭開花的樣貌，只能等明年。未經許可違法進入保留區者依文化資產保存法第108條規定，可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

李定忠指出，櫻花季過後，除一葉蘭接著開花，包括玉山杜鵑、紫玉蘭、日本紫藤、雛菊等都盛開，近日到阿里山仍是美不勝收。

嘉義林管處表示，一葉蘭是台灣原生種野生蘭花，非台灣獨有，亞洲多處都有分布，日治時期日本人類學者森丑之助在阿里山首次採得，送回日本後由日本植物分類學家早田文藏命名為「Pleione formosana」，而得到了「台灣」的冠名，曾因盜採嚴重一度滅絕。

一葉蘭經過多年育種栽培，現已能大量人工培育，為了保存其野外族群及基因，民國81年農委會依「文化資產保存法」，將眠月鐵路支線阿里山事業區第30林班，規劃為「台灣一葉蘭自然保留區」。