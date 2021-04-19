快訊

拜登再挺台 AIT通知美近期將公告售我M109A6自走砲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滴滴金黃色！他研究苦茶油多年 只為給家人最好的油

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
鄧匯賢號召夥伴成立「瑞蚨園」品牌，品質、製程經得起考驗，只為給家人最好的苦茶油。記者莊祖銘／攝影
鄧匯賢號召夥伴成立「瑞蚨園」品牌，品質、製程經得起考驗，只為給家人最好的苦茶油。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣中埔鄉農民鄧匯賢，因家人喜歡食用苦茶油，多年前從營造業退休後，研發出採機器螺旋的中低溫壓榨法，搭配超微米過濾機，產出的苦茶油清香色澤金黃且不含雜質，「對健康零負擔」，也成為他多年來的堅持。

從風乾、曬豆、選豆，到進入機器磨碎、加工過濾，苦茶籽油的製程約2個月，100斤的苦茶籽到終端剩5斤，「慢工出細活」，鄧匯賢對品質的堅持，來自於家人。

鄧匯賢原本從事營造，因家人喜歡苦茶油，但他在市面搜索許久，卻找不到令他滿意的苦茶油，於是多年前，他召集39位夥伴成立「瑞蚨園」品牌。

選用頂級白花小果油茶籽，產製過程中堅持人工選豆，鄧匯賢說很多油茶籽含有黃麴毒素，機器不易剔除；另外，他認為重複式濾網，根本篩不乾淨，遂改採拋棄式過濾紙，這兩個步驟，大幅降低苦茶油的臭油味和雜質。

最後也是最重要的步驟，鄧匯賢採「超微米過濾機」，產出的油金黃透亮，裡面沒有一丁點雜質，氣味上濃郁香醇更延長保存效期，過程中絕不添加任何油品及香料，每年都將自產的苦茶油送檢驗機構。

嘉義縣議員何子凡是瑞蚨園忠實顧客，他說目前國產苦茶油籽約占需求僅15%，其餘皆仰賴進口，「國產茶籽其實還有相當成長空間」，他也提議嘉義低海拔山區檳榔產業逐漸衰退轉型下，政府應該積極推廣種植，提高農村與農民收益。

瑞蚨園生產的苦茶油(左)色澤金黃無雜質，與他牌截然不同。記者莊祖銘／攝影
瑞蚨園生產的苦茶油(左)色澤金黃無雜質，與他牌截然不同。記者莊祖銘／攝影
瑞蚨園生產的苦茶油，經過層層淬鍊，色澤金黃無雜質。記者莊祖銘／攝影
瑞蚨園生產的苦茶油，經過層層淬鍊，色澤金黃無雜質。記者莊祖銘／攝影

苦茶油 嘉義 農民

延伸閱讀

影／男子疑酒駕時速飆破100 陸橋上撞前方小貨車翻數圈

連兩震！嘉義縣市網友「準備衝出門」 幸無災情

林右昌率團走訪台灣文博會 引進新概念籌辦基隆城博會

基隆10月辦城市博覽會 林右昌參訪文博會取經

相關新聞

台南農地變異暴增 去年同期2倍

內政部近年利用衛星空拍比對國土的變異點，提供給各縣市稽查濫墾、違建等違法行為，即使隱藏在深山違建也無所遁形，且頻率愈來愈...

滴滴金黃色！他研究苦茶油多年 只為給家人最好的油

嘉義縣中埔鄉農民鄧匯賢，因家人喜歡食用苦茶油，多年前從營造業退休後，研發出採機器螺旋的中低溫壓榨法，搭配超微米過濾機，產...

嘉市公幼、非營利幼幼班爆滿 中籤率僅47%

嘉義市公立、非營利幼兒園截至前天完成新生登記，登記總人數差5人才達預定招收總人數，但幼幼班幾乎全爆滿，128個名額、有2...

鄉野奇譚／雲林口湖丁府八千歲 尋車又開智

雲林縣口湖鄉下崙福安宮供奉的丁府八千歲，是國內有名的「尋車王爺」，而八千歲神尊右手拿筆，左手拿書，也被譽為最愛讀書的神明...

影／台南永康武龍宮祈雨 11道長領銜循古禮

旱象持續令人憂心，台南永康凌霄寶殿武龍宮今下午邀請11名道士帶領地方仕紳舉行祈雨大法會，請求玄武上帝天降甘霖解除疫情，過...

雲林最夯賞花勝地在這間宮廟 粉紅花牆吸睛又好拍照

雲林縣莿桐鄉忠雲宮去年「因花成名」，一大面吊掛的石斛蘭形成粉紅花牆，吸引許多遊客慕名前往打卡拍照，更譽為此處是全台最美宮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。