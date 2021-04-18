沙塵暴來襲空品不佳 雲林縣環保局：做好防護、避免外出

沙塵暴侵台，雲林縣斗六、崙背、麥寮及台西4空品測站AQI值今天全超過100、亮橘色警示。環保局表示，今天環境風場為東北風，午起汙染物隨東北季風南下，提醒敏感族群減少在戶外劇烈活動，預估這波空汙得等到本月23日才會改善。

由於目前進入春季，天氣變化激烈，民眾需隨時留意天氣及空氣品質變化；改善空氣品質，環保局除啟動即時應變措施，另推動工業區鍋爐汰換天然氣、抑制濁水溪揚塵等長期作為有成，獲中央肯定。

環保局指出，19、20日環境風場為東北風，由於中南部位處下風處，擴散條件稍差，易累積汙染物，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，雲林地區仍為橘色警示。

面對空品不佳狀況，環保局執行空汙減排應變措施，包括通知麥寮測站周邊30處營建工程加強工區道路認養頻率，並於每公里3小時灑水一次，覆蓋裸露地表及減少擾動揚塵。

此外通知麥寮地區13家工廠等固定汙染源執行自主減產、降載或調整操作條件，並啟動空品不良應變巡查，也管控移動汙染源及加強機具洗街30公里，另於濁水溪南岸74號越堤路內裸露區域進行三仙膠應變噴灑。

環保局副局長黃富義呼籲，民眾近日應減少戶外活動，並做好自我防護，另可下載「環境資訊整合App」查詢空品變化資訊，即時因應。

不過縣內空品問題仍備受關注，環保局除要求工業區汰換228座鍋爐，以不使用重油、揮發性有機物汙染排放源，加強許可審查及主動現場查核，降低陳情案件、汙染排放，去除率達96.5%。

此外推動離島工業區燃煤電廠裝設防制設備，硫酸液滴及有害空氣汙染物汞，去除效率92.8%；移動汙染源則汰舊西螺果菜市場800多輛柴油拼裝運輸車、縣府49輛公務車電動化、汰換縣內老舊機車9.2萬輛，並設置130輛共享機車，麥寮港港勤船全數使用超級柴油，船舶靠岸停泊時使用岸電設備，卸料設備及運輸工具全面電動化。