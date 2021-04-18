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影／台南永康武龍宮祈雨 11道長領銜循古禮

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南永康武龍宮下午辦祈雨儀式， 11名道長領銜祭拜尊古禮。記者謝進盛／攝影
台南永康武龍宮下午辦祈雨儀式， 11名道長領銜祭拜尊古禮。記者謝進盛／攝影

旱象持續令人憂心，台南永康凌霄寶殿武龍宮今下午邀請11名道士帶領地方仕紳舉行祈雨大法會，請求玄武上帝天降甘霖解除疫情，過程遵循傳統儀式，歷時1個多小時完成。

永康凌霄寶殿武龍宮武龍宮主委王大明說，武龍宮祖廟是湖北省武當山五龍宮，兩廟基地都是沼澤地，永康本地舊為「鯽魚潭」，都有「五龍神泉井」；今台灣逢大旱，為祈求天降甘霖、解除疫情。

廟方相當重視這次祈雨大法會，一口氣請來11名道長，遵循古禮進行，除在廟前架設舞台，擺設香案，更準備了罕見的古早水缸（四溟缸）盛滿水，由道長引領與會者完成迎神、接神、祭拜等儀式，一行人還特別轉往廟前五龍神泉井膜拜。隨後由道長循古禮，在四溟缸以逆時針方向攪動81次才告完成。

台南市府民政局長姜淋煌、武龍宮主委王大明、永康區長陳勝楠、市議員李鎮國等人也全程參與。

王大明等人說，旱象越來越嚴重，更衝擊人心，除了呼籲鄉親們落實節水，也希望經由辦理這次祈雨法會，在眾神明庇佑下，早日降下甘霖，紓解旱象。

除辦理祈雨，廟方今也專程為將參加各種考試的考生，舉行文昌帝君金榜題名法會，提供參加者過「狀元橋」，並贈送過爐文昌筆、2B鉛筆，祝福學子們金榜題名。

與會鄉親人手一炷香，祈求老天爺早日降雨。記者謝進盛／攝影
與會鄉親人手一炷香，祈求老天爺早日降雨。記者謝進盛／攝影
台南永康武龍宮下午辦祈雨儀式， 道長在廟前「五龍神泉井」取水情形。記者謝進盛／攝影
台南永康武龍宮下午辦祈雨儀式， 道長在廟前「五龍神泉井」取水情形。記者謝進盛／攝影
廟方準備了罕見的古早水缸（四溟缸）盛滿水，記者謝進盛／攝影
廟方準備了罕見的古早水缸（四溟缸）盛滿水，記者謝進盛／攝影

疫情 旱象 法會

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