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台南再添歷史建築 原大日本武德會社宅登錄

中央社 / 台南18日電

位於台南市佳里區進學路的警察局分局長宿舍，在日治時期屬大日本武德會所有，建築技法展現日治時期日式住宅演進，獲審議通過登錄為台南市歷史建築「原大日本武德會社宅」。

台南市文化資產管理處今天公布台南市新增歷史建築「原大日本武德會社宅」，同時也是重新聘任委員的台南市古蹟歷史建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會，首次召開審議會決議登錄的歷史建築。

台南市文資處長林喬彬說，位於佳里進學路的警察局分局長宿舍，過去曾因日本阿嬤來台追尋先夫尋根之旅受到矚目，依文資處委託專家學者初步調查結果，宿舍所坐落土地在日治時期屬大日本武德會所有，大日本武德會為振興彰顯武術、武道而設立，當時在大北門地區從事建設及投資鹽田事業，並於佳里地區興建社宅。

林喬彬表示，建物在二次世界大戰後由警察單位接收，目前仍做為分局長宿舍使用，保存狀況良好，建物空間格局、建築技法上保存完整日式住宅做法，「回」字型廊道串連各空間，面向庭園，創造空間趣味，與一般常見日式官舍配置大異其趣。

他說，審議會委員認此建物符合歷史建築登錄基準，展現日治時期台灣日式住宅式樣與技法演進，具建築史或技術史價值，決議登錄為歷史建築，名稱為「原大日本武德會社宅」。

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