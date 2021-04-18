雲林最夯賞花勝地在這間宮廟 粉紅花牆吸睛又好拍照

雲林縣莿桐鄉忠雲宮去年「因花成名」，一大面吊掛的石斛蘭形成粉紅花牆，吸引許多遊客慕名前往打卡拍照，更譽為此處是全台最美宮廟；今年廟方新增移植3、4種其他品種蘭花一起布置，從本月中旬開始陸續開花，最佳賞花期將維持至下周，廟方歡迎遊客把握時機，一睹花采。

位在莿桐鄉僑和國小後方的忠雲宮主祀趙子龍，宮主林進廷3年前返鄉主持廟務，希望用花和信眾結緣，因此向擔任中華文心蘭產銷協會理事長的哥哥林進坤學習種蘭花，沒想到一學不但學出興趣，也鑽研不同蘭花品種特性和栽種技術。

林進廷雖從門外漢入行，但哥哥林進坤的傾囊相授，加上有廟方工作人員的協力，大家愈種愈有心得，也樂於和信眾、遊客分享種植方法，後來應大家要求，也開始在現場展售蘭花義賣品，信眾參拜之餘也一起栽進了花的世界。

去年前2千盆石斛瀑布蘭大爆開，遊客來訪後直呼「根本是雲林最美賞花勝地！」，今年大家乘勝追擊，到訪捕捉目前優先盛開的小天宮倩影，也有許多人稱之紅瀑布。林進廷說，此品種於本月10日開花，最佳賞花期為15至22日。

蘭花有好幾種品種，為了想讓遊客處處有驚喜，欣賞漸層式的瀑布蘭，林進廷今年再從苗圃移植紅龍、饅頭等品種到宮廟布置，目前陸續進入開花期，林進廷透露「下周再來賞花，還會有新發現！」另他也栽種紫藤花，把賞花廊道升級花隧道，既美觀又有遮蔭效果，深獲遊客佳評。

從台中返鄉探親的遊客說，自己在家中也有種蘭花，今天除特地帶92歲老父親來賞花、舒展身心，也再帶一排蘭花回家栽種，並向廟方請益栽培技術，「希望居家也能變成一座小花園！」