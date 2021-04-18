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嘉市公幼「幼幼班」中籤率跌破5成 宣布明年再增4班

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市公立、非營利幼兒園前的幼幼班128個名額、有269人登記，預計中籤率48%。圖／嘉義市政府提供
嘉義市公立、非營利幼兒園前的幼幼班128個名額、有269人登記，預計中籤率48%。圖／嘉義市政府提供

嘉義市公立、非營利幼兒園前天及昨天完成新生登記，登記總人數差5人才達預定招收總人數，但幼幼班幾乎全爆滿，128個名額、有269人登記，預計中籤率47.5%，比去年58.6%還低；至於小班、中班有多餘名額，5月初將公告進行二次招生。

市府教育處認為，一般皆從幼幼班開始讀起，並於該園繼續直升，所以小班、中班再釋出新生名額，通常會比較少人報名，不過不少家長考量托育等需求，提早將孩子送去上學，明年度預計會增加幼幼班4班、64名，視情況持續增加名額，滿足家長需求。

教育處指出，須抽籤的包括吳鳳幼兒園幼幼班、復國幼兒園小班及幼幼班、幸福幼兒園小班及幼幼班、博愛附幼小班、育人附幼小班、北園附幼中班及幼幼班、嘉北附幼小班、小橘子非營利幼兒園小班、銀河非營利幼兒園混齡班。

今年度公幼及非營利共19園41班招收1070名，登記截止日一般生841人、優先入園生224人登記共1065人，仍有缺額的班別，會進行2次招生，預計5月初各園公布招生資訊；幼幼班登記爆滿部分，各園預計4月23日起至5月1日，辦理現場公開抽籤。

嘉義市公幼幼兒園前天及昨天完成新生登記。圖／嘉義市政府提供
嘉義市公幼幼兒園前天及昨天完成新生登記。圖／嘉義市政府提供
嘉義市公立、非營利幼兒園前天及昨天完成新生登記，幼幼班幾乎全爆滿。圖／嘉義市政府提供
嘉義市公立、非營利幼兒園前天及昨天完成新生登記，幼幼班幾乎全爆滿。圖／嘉義市政府提供

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