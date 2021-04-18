提前完成全市牛結節疹調查 南市未發現疫情

台灣本島發生首例牛結節疹，農委會指示各縣市3日內完成調查，台南市政府農業局動物防疫保護處自16日起，查轄內所有牛場、提供動物用病媒蚊消毒藥劑、發放牛結節疹防範宣導單，昨下午提前完成全市167場2萬6451頭牛訪查工作，迄無牛結節疹疫情。

農業局長謝耀清表示，目前南市雖然沒有疫情，但牛結節疹的潛伏期長達28天，養牛場應持續落實自主門禁管制，24小時調掛捕蚊燈、黏蟲板等，做好病媒防治工作。農業局已整備南市獸醫師人力，待國家採購牛結節疹疫苗配送到位，養牛業者應全面配合施打疫苗，以防杜疫情發生。