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提前完成全市牛結節疹調查 南市未發現疫情

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南市提前完成牛結節疹疫情調查，未發現疫情。圖／台南市動保處提供
南市提前完成牛結節疹疫情調查，未發現疫情。圖／台南市動保處提供

台灣本島發生首例牛結節疹，農委會指示各縣市3日內完成調查，台南市政府農業局動物防疫保護處自16日起，查轄內所有牛場、提供動物用病媒蚊消毒藥劑、發放牛結節疹防範宣導單，昨下午提前完成全市167場2萬6451頭牛訪查工作，迄無牛結節疹疫情。

農業局長謝耀清表示，目前南市雖然沒有疫情，但牛結節疹的潛伏期長達28天，養牛場應持續落實自主門禁管制，24小時調掛捕蚊燈、黏蟲板等，做好病媒防治工作。農業局已整備南市獸醫師人力，待國家採購牛結節疹疫苗配送到位，養牛業者應全面配合施打疫苗，以防杜疫情發生。

市長黃偉哲呼籲養牛戶，在牛結節疹疫苗尚未注射前，仍不可掉以輕心，牧場要持續落實降低蚊蟲數量、捕蚊滅蠅、清除牧場周圍雜草等相關防疫工作，以減少牛隻遭叮咬染病風險，並且每日自主觀察牛隻健康情形，動保處也說，會加派防疫消毒車輛於柳營酪農專區進行道路消毒服務，共同守護養牛產業。

南市提前完成牛結節疹疫情調查，未發現疫情。圖／台南市動保處提供
南市提前完成牛結節疹疫情調查，未發現疫情。圖／台南市動保處提供

牛結節疹

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