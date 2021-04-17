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賴清德出席嘉縣牙醫公會 讚黃敏惠、翁章梁守護老幼牙齒健康

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
副總統賴清德(中)今天出席嘉義市、嘉義縣牙醫師公會會員大會，市長黃敏惠(右)、縣長翁章梁(左)都到場陪同。記者卜敏正／翻攝
副總統賴清德(中)今天出席嘉義市、嘉義縣牙醫師公會會員大會，市長黃敏惠(右)、縣長翁章梁(左)都到場陪同。記者卜敏正／翻攝

嘉義市、嘉義縣牙醫師公會會員大會，下午在耐斯王子大飯店登場。副總統賴清德及衛福部長陳時中、嘉義市長黃敏惠、縣長翁章梁受邀與會，賴清德感謝牙醫師挺過疫情艱困時刻，並稱讚黃敏惠和翁章梁分別守護兒童和長輩牙齒健康。

賴清德稱讚黃敏惠，上任第一年就讓一年級孩子跟牙醫師公會合作，幫孩子檢查做臼齒窩封，全國小朋友蛀牙34.6%，嘉義市兒童蛀牙才26.2%，這真的要給黃市長掌聲。

他說，翁章梁服務資深縣民，幫65歲以上長輩做假牙，為了服務偏鄉，甚至將牙醫器材都搬到偏鄉衛生所，到目前為止已經服務1萬多名長輩，滿意度高達92%，所以嘉義縣市民眾都非常幸福，長輩有翁章梁、小朋友有黃敏惠，但他也提醒二人都要感謝嘉義縣市牙醫師付出，為了民眾健康都站在第一線服務。

黃敏惠致詞時也提到，牙醫師公會全國聯合會及嘉義市牙醫師公會，向健保署爭取牙醫夜間急診試辦服務，讓牙痛無法入睡民眾能立即掛急診就醫，廣受市民肯定。去年6月起至今共嘉惠826名雲嘉南地區民眾，而其中一位便是自己的母親。

黃敏惠說，某個放假日晚上，媽媽因牙疼顏面腫脹，她身為女兒實在「揪毋甘」，幸好有熱血牙醫師犧牲個人休息時間與生活品質，從晚上9時至隔日早上輪流排班，提供患者優質牙醫夜間急診服務，她以家屬身分致上最高謝意，謝謝嘉市牙醫滿滿熱情，是醫者仁心仁術典範。

牙醫 嘉義 賴清德 翁章梁 黃敏惠

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