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陳時中頒獎嘉勉嘉縣牙醫嘉惠老人 牙醫師公會喜迎貴賓

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣牙醫師公會晚間在嘉義市耐斯王子大飯店，舉行會員大會，牙醫出身的衛福部長陳時中（左）到場表揚22位牙醫師及醫療有功人員績優貢獻獎。圖／嘉縣府提供
嘉義縣牙醫師公會晚間在嘉義市耐斯王子大飯店，舉行會員大會，牙醫出身的衛福部長陳時中（左）到場表揚22位牙醫師及醫療有功人員績優貢獻獎。圖／嘉縣府提供

嘉義縣牙醫師公會晚間在嘉義市耐斯王子大飯店舉行會員大會，牙醫出身的衛福部長陳時中由縣長翁章梁陪同出席，陳時中讚賞嘉縣假牙補助政策，感謝牙醫師公會支援牙醫，守護老人家口腔健康，並和翁章梁表揚22位牙醫師及醫療有功人員績優貢獻獎。

嘉義縣18鄉鎮市有12個鄉鎮是健保署公告牙科醫療資源不足地區，為推動樂齡假牙補助政策及考量偏鄉需求，翁章梁指示衛生所積極佈點，並由縣公車處借調司機到衛生局，搭配牙醫師公會運用「口腔保健醫療專車」深入偏鄉阿里山鄉豐山、來吉等，全縣目前有40家合約院所和51處執行點，照護普及18鄉鎮市，已有近萬人完成假牙裝置。

陳時中肯定牙醫師們仁心無私奉獻，頒發各個獎項，包括服務滿40年及50年偏鄉牙醫巡迴醫療貢獻獎、特殊需求牙醫照護貢獻獎及口腔衛生教育推廣貢獻獎。

有感於縣府司機蔡志良上山下海、不畏風雨的辛勞，翁章梁特別頒感謝狀感謝他的奉獻。另感念近期因病離世的兩位牙醫師：朴子市謝明憲及番路鄉阮晉作，生前參與樂齡假牙補助政策，守護鄉親健康，特別頒發兩位醫師家屬獎狀。

嘉義縣牙醫師公會晚間在嘉義市耐斯王子大飯店，舉行會員大會，牙醫出身的衛福部長陳時中（中）由縣長翁章梁陪同出席。圖／嘉縣府提供
嘉義縣牙醫師公會晚間在嘉義市耐斯王子大飯店，舉行會員大會，牙醫出身的衛福部長陳時中（中）由縣長翁章梁陪同出席。圖／嘉縣府提供

牙醫 翁章梁 陳時中

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