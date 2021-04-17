賴清德稱讚陳時中：部長、做生意能力好 未來有無限可能

副總統賴清德今天傍晚到嘉義市參加縣市牙醫師公會會員大會，他感謝牙醫師為民付出，在疫情上共同努力，並特別點名也是牙醫的衛福部長陳時中，防疫表現好又會採購疫苗，下個工作充滿無限可能。

賴清德致詞時說，談到防疫就要感謝牙醫界傑出表現的陳時中，他稱職扮演疫情中心指揮官，守住台灣疫情、守住民眾健康。

他說，關於疫苗，蔡總統目前採用的是國際採購、國內研發，我們跟AZ買1000萬劑，另外透過聯合國也買了490多萬劑，另外還買了500萬劑，陳時中不僅部長做得好，做生意的能力也很好，國內研發也很順利，已經採購了約1000萬劑，「有時中，大家都很放心」。