台南市「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」 22庄頭啟動

台南市鴿笭文化季起跑，正在鹽水、新營、學甲22個庄頭熱鬧展開，市長黃偉哲強調，鴿笭文化是先人留下來的，絕對不能失傳，包括笭鴿的飼養、鴿笭的製作、鴿笭靜態展示或動態的表演與比賽，都希望能一步步做好傳承，更期待中央與地方一起攜手振興這項文化。

黃偉哲指出，鴿笭活動是台南具有歷史且相當特殊的民俗文化，市府已列入台南市的市定民俗活動，每年除補助相關庄頭辦理賽事外，更透過多元活動強化鴿笭文化的教育推廣，今年首度以社區共創鴿笭博物館方式，凝聚地方居民共識。

文化局表示，台南地區今年計有22個庄頭進行12組鴿笭對抗賽，其中，鹽水區13個庄頭、新營區6個庄頭、學甲區3個庄頭，近年因農村人口減少、鴿笭製作不易等影響，部分賽制規模縮小，多數私笭賽事已改為各庄頭自主訓練，僅剩公笭賽事持續進行，更添鴿笭競賽的特殊稀有性。

台南市鴿笭文化季公笭賽已經陸續展開，鹽水區7組對抗組合已由後寮及義稠4月9日起輪番上陣，新營、學甲區5組對抗組合則由舊廍及五興從今天起開啟賽事，因鴿笭施放會因天候或風向影響而延後或取消，相關活動訊息可上文化局網站查詢。