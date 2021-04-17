聯名三麗鷗 小七首座台南主題店今天開幕促銷粉絲朝聖

統一超商7-ELEVEN推出「OPEN!家族主題店」，最近更邀請「三麗鷗家族」推出聯名主題店，選擇台南永康新康華門市改裝今天開幕。店面結合OPEN!與三麗鷗家族經典人氣角色，粉嫩色系與甜點搭配營造浪漫甜美的全新店型，今天開張大批粉絲朝聖，店內不時擠滿爆量人潮、店前只有兩線道的大橋二街不斷出現塞車景象。

統一超商表示，聯名主題店全新開幕，今明兩天OPEN!家族及三麗鷗家族在新康華門市舉辦見面會，活動2天到門市消費不限金額發票並打卡，可獲贈免費冰棒。

主題店提供精品咖啡、博客來、霜淇淋、菓子屋、時尚專區及嚴選素材鮮物專區等多樣化商品，還有粉絲懷念的思樂冰，要讓消費者「視覺與味蕾可一次滿足」。