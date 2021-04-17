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台南永康武龍宮聯合12校 明辦祈雨、考生金榜題名法會

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康武龍宮聯合12所在地學校明辦祈雨、考生金榜題名大法會。記者周宗禎／翻攝
台南永康武龍宮聯合12所在地學校明辦祈雨、考生金榜題名大法會。記者周宗禎／翻攝

台南永康凌霄寶殿武龍宮聯合12所學校邀請九位大法師，明天專程為將參加各種考試的考生舉行「文昌帝君金榜題名法會」，提供參加者過「狀元橋」，並贈送過爐文昌筆、2B鉛筆。下午1點半舉行「祈雨大法會」，請求玄武上帝「天降甘霖解除疫情」。廟方表示，民眾不需準備供品，將贈平安米、口罩與大家結緣，還有平安麵線、紅圓與大眾分享。

主委王大明表示，今年統測5月1日舉行，武龍宮特別為考生舉行「文昌帝君金榜題名祈福法會」，讓考生祈求神明庇佑，考試時心情穩定得到好成績，考上志願學校；並讓「希望獲得功名利祿成就信眾祈求心想事成」。

王大明指出，中南部九個水庫用水天數剩不到20天，永康凌霄寶殿武龍宮祖廟是「湖北省武當山五龍宮」，兩廟基地都是沼澤地，永康本地舊為「鯽魚潭」，都有「五龍神泉井」；今台灣逢大旱，為祈求天降甘霖、解除疫情，明天舉行「祈雨大法會」，法會結束後，廟方準備平安米和口罩將贈送給參加者，歡迎大家參加，共同祈求台灣四時無災、風調雨順、國泰民安。

台南永康武龍宮明辦祈雨、考生金榜題名大法會，贈送參加者文昌筆、平安米。記者周宗禎／攝影
台南永康武龍宮明辦祈雨、考生金榜題名大法會，贈送參加者文昌筆、平安米。記者周宗禎／攝影
台南永康武龍宮明辦祈雨、考生金榜題名大法會，贈送參加者文昌筆、平安米。記者周宗禎／攝影
台南永康武龍宮明辦祈雨、考生金榜題名大法會，贈送參加者文昌筆、平安米。記者周宗禎／攝影
台南永康武龍宮聯合12所在地學校明辦祈雨、考生金榜題名大法會。記者周宗禎／翻攝
台南永康武龍宮聯合12所在地學校明辦祈雨、考生金榜題名大法會。記者周宗禎／翻攝

疫情 口罩 法師

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