台南永康武龍宮聯合12校 明辦祈雨、考生金榜題名法會

台南永康凌霄寶殿武龍宮聯合12所學校邀請九位大法師，明天專程為將參加各種考試的考生舉行「文昌帝君金榜題名法會」，提供參加者過「狀元橋」，並贈送過爐文昌筆、2B鉛筆。下午1點半舉行「祈雨大法會」，請求玄武上帝「天降甘霖解除疫情」。廟方表示，民眾不需準備供品，將贈平安米、口罩與大家結緣，還有平安麵線、紅圓與大眾分享。

主委王大明表示，今年統測5月1日舉行，武龍宮特別為考生舉行「文昌帝君金榜題名祈福法會」，讓考生祈求神明庇佑，考試時心情穩定得到好成績，考上志願學校；並讓「希望獲得功名利祿成就信眾祈求心想事成」。