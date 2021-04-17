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台南光華高中孔廟辦聞喜宴 以「創新紅綾餅」款待學生

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南私立光華高中今天舉行聞喜宴活動，讓學生接受古禮洗禮，並贈送「紅綾餅」。記者鄭惠仁／攝影
台南私立光華高中今天舉行聞喜宴活動，讓學生接受古禮洗禮，並贈送「紅綾餅」。記者鄭惠仁／攝影

台南市光華高中今天在孔廟舉行聞喜宴活動，92名通過「學士」選拔的學生接受傳統古禮的洗禮，期待每個人在因材施教的理念下出類拔萃，擁有天賦自由。

校長張淑霞今天率領學生向至聖先師至上最敬禮，同時也為每名學生「撥巾」，象徵通過學士考驗。她勉勵學生精益求精更上一層樓，並頒贈流傳千年的「紅綾餅」作為榮譽的象徵。

光華高中每年舉辦學士選拔，今年學士選拔除了涵蓋德智體群美五育術德兼備以及專業群科技藝優良的13個學士之外，並增加了第14個斜槓學習的「綜學士」，鼓勵綜合高中學生以多才多藝展現通識和專精能力。

榮獲兩種學士領域的學生有張堄鈞、方建翔、黃得恩、李柏霖、陳子立、林詠芳、郭潓琦、劉寶涵、吳庭威，其中擁有「文學士」與「知學士」的綜合高中學術學程張堄鈞以大學繁星錄取政大中文學系。

獲得「學士」榮譽的學生都獲贈「紅綾餅」，張淑霞說，在古代，紅綾餅為吉祥與榮耀的象徵，光華高中餐旅群師生研發獨一無二的紅綾餅，包含伍仁月餅、芋頭酥、以及台灣旺旺酥等3種口味。除了展現對傳統飲食文化的傳承外，也期待發揚台灣水果王國的美稱，讓各種水果成為中式點心的招牌。

孔廟 繁星 月餅

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