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國家風景區幸福巴士今啟航 雲嘉沿海景點一次玩個夠

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
為推廣雲嘉南濱海觀光圈，交通部觀光局推出「養嘉湖口」幸福公車，今天啟航提供國人更便捷的旅遊交通。記者蔡維斌／攝影
為推廣雲嘉南濱海觀光圈，交通部觀光局推出「養嘉湖口」幸福公車，今天啟航提供國人更便捷的旅遊交通。記者蔡維斌／攝影

為推廣雲嘉南濱海觀光圈，交通部觀光局推出「養嘉湖口」幸福公車，從嘉義高鐵站發車，沿途經過故宮南院、東石漁人碼頭並到雲林口湖遊客中心等11個景點，讓民眾不必辛苦開車，也能深度暢遊雲嘉美麗的海景美食及漁村人文特產，今天交通部觀光局長張錫聰帶領縣長、立委搭上首班車為幸福啟航。

觀光局今天在雲林口湖遊客中心舉辦「養嘉湖口」幸福公車首航記者會，嘉義縣長翁章梁、立委蘇治芬及雲嘉濱海觀光圈多家業者都共襄盛舉，每個人對沿海終能擁有幸福公車帶來觀光人潮都深感欣悅。

觀光局長張錫聰說，雲嘉觀光圈業者很團結齊心，這是推動地方觀光產業最大利器，有好的觀光資源，一旦「行」不通就樣樣不行，「養家湖口」幸福公車解決沿海行的困難，為國人打通雲嘉濱海旅遊購物之路。

張錫聰說，幸福公車連結雲林口湖到嘉義東石，這條專線將作為示範點，未來可擴增到山線阿里山、235區域觀光聯盟及雲嘉南濱海觀光圈，只要疫情退去、國境解封，引進國際旅客，成為台灣另一個國際旅遊亮點。

雲嘉南管理處長徐振能也說，幸福公車每周二至週日及國定假日行駛，平日每天來回8趟次，2小時一班車，例假日則每日16趟次，每小時一班車，從高鐵嘉義站出發，沿途停靠故宮南院、朴子轉運站、東石先天宮、東石漁人碼頭、鰲鼓濕地森林園區、口湖好蝦冏男社、口湖遊客中心、馬蹄蛤主題館、第一鰻波工坊、台灣鯛生態園區等11個熱門景點。4月20日至7月30日免費搭乘，歡迎民眾多多利用，體驗熱情西海岸之美。

立委蘇治芬和嘉義縣長翁章梁搭乘首航班車，從口湖往向禾休閒漁場等景點，體驗海盜划船、撈海菜及烤鮮蚵的樂趣。蘇治芬說，農博期間曾推出雲林幸福巴士，一度帶動沿海觀光風潮，如今能跨縣班車，對帶動兩縣觀光結盟助益良多。翁章梁也希望遊客善用便捷交通，體驗魅力西濱觀光圈和純樸漁村生活樂趣。

口湖遊客中心專案經理蔡云珊說，配合幸福公車，各景點將提供更完善的導覽服務，讓遊客深度探索雲林海口祕境之美。

為推廣雲嘉南濱海觀光圈，交通部觀光局推出「養嘉湖口」幸福公車，今天啟航提供國人更便捷的旅遊交通。記者蔡維斌／攝影
為推廣雲嘉南濱海觀光圈，交通部觀光局推出「養嘉湖口」幸福公車，今天啟航提供國人更便捷的旅遊交通。記者蔡維斌／攝影
嘉義縣長翁章梁（右一）為幸福公車代言，和交通部觀光局長張錫聰（右二）共同為幸福啟航。圖／雲嘉南國家風景處提供
嘉義縣長翁章梁（右一）為幸福公車代言，和交通部觀光局長張錫聰（右二）共同為幸福啟航。圖／雲嘉南國家風景處提供
立委蘇治芬（右二）為幸福公車代言，和交通部觀光局長張錫聰（右一）共同為幸福啟航。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬（右二）為幸福公車代言，和交通部觀光局長張錫聰（右一）共同為幸福啟航。記者蔡維斌／攝影
為推廣雲嘉南濱海觀光圈，交通部觀光局推出「養嘉湖口」幸福公車，今天啟航提供國人更便捷的旅遊交通。記者蔡維斌／攝影
為推廣雲嘉南濱海觀光圈，交通部觀光局推出「養嘉湖口」幸福公車，今天啟航提供國人更便捷的旅遊交通。記者蔡維斌／攝影

公車 嘉義

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