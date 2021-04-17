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影／古城節找尋台南的記憶 台灣府城隍廟虎爺逗熱鬧

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南古城節活動今天下午熱鬧登場，攤車集結舊城區，沿街叫賣。記者鄭惠仁／攝影
台南古城節活動今天下午熱鬧登場，攤車集結舊城區，沿街叫賣。記者鄭惠仁／攝影

民間發起的「台南古城節」活動，今天下午登場，20台早攤車集結舊城區，藉由古早味沿街叫賣，找回台南古城記憶。並透過講唱、詩市集為活動注入新意。來當志工的新鮮人初次體驗牽攤車並沿路叫賣的滋味，覺得有趣又有意義。學童也來體驗，小朋友說最大收穫是認識不知道的古早事，以及品嘗到美味小吃

早期台南舊城區常聽到燒肉粽、燒豆花、枝仔冰、豬血湯、麥芽餅的叫賣聲，如今已成絕響。一群有著老靈魂的台南人5年前發起「台南古城節」活動，重現這些有趣的街景。今年的古城節活動，除了攤車多，參加的民眾也更多，許多市民都來體驗推攤車、牽攤車以及沿路叫賣，台灣府城隍廟出動虎爺、大算盤，在敲鑼打及鼓聲中樂器吹奏聲中，引領攤車遊行舊城區，並在台灣文學館前叫賣，在古蹟前重現古早景象，吸引遊客拍照、錄影。

進學國小有20多名學生參加，他們負責抬轎，感受不一樣的宗教、文化與經濟意義。學生說，第一次抬轎，感覺不重，但很好玩，有些骨董級的老攤車都是第一次看到，也吃到了豆花、肉粽、麥芽餅等小吃。社會新鮮人劉俊育、李俊義說，之前曾看過古城節活動，這次特別報名志工，體驗推攤車、牽攤車那種感覺，非常有意義。

活動發起人、台南古城聯合工作室總監洪秀燕指出，今天艷陽高照，雖然很熱，但大家熱情不減，令人感動。今天下午沿街叫賣後，攤車聚集在吳園公會堂，現場有在地音樂傳唱、文創手作、文化講座、工藝薪傳等豐富多元的活動，包括「古城樂揚：二胡快閃」、「曲盤愛瘋：庶民文化講唱」、曼陀鈴音樂會、詩市集等，活動到18日。

台南古城節活動今天下午熱鬧登場，大人小孩都來參加。記者鄭惠仁／攝影
台南古城節活動今天下午熱鬧登場，大人小孩都來參加。記者鄭惠仁／攝影
台南古城節活動今天下午熱鬧登場，攤車集結舊城區，沿街叫賣。記者鄭惠仁／攝影
台南古城節活動今天下午熱鬧登場，攤車集結舊城區，沿街叫賣。記者鄭惠仁／攝影
台南古城節活動今天下午熱鬧登場，攤車集結舊城區，沿街叫賣。記者鄭惠仁／攝影
台南古城節活動今天下午熱鬧登場，攤車集結舊城區，沿街叫賣。記者鄭惠仁／攝影

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