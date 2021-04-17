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影／嘉義市圓林仔桐花季開跑 周邊還有花旗木、藍花楹
嘉義市後庄里圓林仔社區種植500株油桐花樹，每年花期都舉辦桐花季，去年受疫情影響停辦一年，今年少雨提早開花，近期吸引許多民眾賞花拍照，花期將至4月底，另社區周邊還有百年荔枝王、粉紅花旗木，盧山橋防汛道兩側還有藍花楹隧道，都值得一遊。
嘉義市長黃敏惠、客委會副主委鍾孔炤，今天共同吹響迷你銅管小號，宣布「賞桐來嘉尞」桐花季活動起跑，立委王美惠、市議員陳家平、戴寧等人都到場見證繽紛桐花美麗景致，現場並打造「52+14」(我愛嘉義市)桐花風車地景。
嘉義市圓林仔社區「下厝」是客家庄聚落，有80多年歷史，社區居民在私人土地栽種約500株桐花，每年花期皆吸引許多遊客賞花，市府也結合客家資源，舉辦客家桐花祭。
黃敏惠表示，圓林仔社區是台灣中南部最早孕育桐花之區域，市府10多年來投注社區營造，加上社區持續重視生態保育，已成為嘉義地區賞桐勝地，今年由於雨水少，桐花提早盛開，歡迎民眾來嘉輕旅行。
桐花活動地點「幸福山丘」負責人陸海鎮，原在嘉義市區經營相相館，10多年前受數位科技衝擊，他轉型數位印刷，並將店面交棒給第二代，並在市郊園仔林買地，享受退休生活，沒想到園區精緻優美，朋友來訪後稱讚不已，加上周邊種植桐花、花旗木，慕名探訪遊客越來越多，成為雲嘉南著名桐花景點。
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