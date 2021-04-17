以蟲治蟲！台南吊掛平腹小蜂卵片防治荔枝椿象兼顧生態

台南市長黃偉哲今天前往東山區東香貓咖啡園區附近吊掛平腹小蜂卵片，透過平腹小蜂將卵寄生於荔枝椿象卵內的生物特性，達到防治蟲害效果。農業局表示，第1次3月24日吊掛800片，依防治計畫必須吊掛3次計2400片，平腹小蜂有效降低荔枝椿象危害，除了可提高果實品質及果農收入，並可維持生態平衡。

農業局表示，施放平腹小蜂時機需在化學防治10天至14天後，原理是利用平腹小蜂將卵產於荔枝椿象卵內，使荔枝椿象卵粒無法順利孵化，之後從荔枝椿象卵內羽化的平腹小蜂，又在荔枝及龍眼樹上繼續尋找荔枝椿象的卵寄生，達到生物防治效果。

今年東山區農會辦理10公頃荔枝椿象生物防治，第1次施放16萬隻以上雌性平腹小蜂，因施放時機會影響寄生效果，建議農友選擇天氣良好，無風雨的日子為佳。

農業局長謝耀清表示，台南荔枝種植面積約909公頃，龍眼種植面積約3769公頃，其中東山區種植荔枝205公頃、龍眼1387公頃，居全市之冠。由於龍眼、荔枝是蜜蜂重要的蜜源，為避免蜜蜂採蜜時受防治藥劑影響，以蟲治蟲是友善環境的生物防治方法，尤其在蜂蜜採收期施放平腹小蜂取代使用農藥，兼具減低蜜蜂農藥中毒風險及生產安全蜂蜜效果，這項防治策略可達到雙贏目標。

農民平時維持田區清潔，減少害蟲孳生或藏匿空間，除了使用化學藥劑外，可選擇施放平腹小蜂生物防治方法，並搭配物理防治採摘卵片，有效降低荔枝椿象田間密度，也可使用免登記植物保護資材脂肪酸鹽類40%（皂鹽）稀釋100倍防治，同樣有效。