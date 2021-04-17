影／救國團台南歸仁志工 每月擦亮2百到4百路口反射鏡

救國團台南市歸仁團委會24名志工，去年響應會長郭江海號召，每個月一到兩次揪團清洗擦拭歸仁附近地區的路口反射鏡，他們從去年四月開始到今天剛好滿一年，也趕在今天走完歸仁所有社區至少一次；志工都非常有成就感、會長郭江海也很開心。

這群志工來自各行各業，每個月約好一到兩天，各自開車騎車到定點集合，24人分兩組不同路線、每次要擦亮約200處反射鏡，讓車輛駕駛與民眾看清楚視線死角人車、減少交通事故。

會長郭江海說，住永康的好友黃冠堯、郭勝義也都來幫忙每月一到兩次，大家清晨6點到102點半集合，每次20多人一早分兩組近兩百人；有時路旁商家看到會加油打氣，例如今天艷陽高照，在歸仁民生北街就有明山企業社的老闆娘拿涼水給大家喝。

郭江海感謝台南市團委會總幹事梁明峰參與，仁德青商會、新化青商會等社團也相繼投入清理在地反射鏡。他說，當初想辦這樣的活動，是因為反射鏡對開車的駕駛路人安全很重要，但他發現許多都已損毀、甚至滿是彈孔。