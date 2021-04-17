快訊

花旗「滾動式退出」…5家銀行誰接手 信用卡直接稱霸

美日聲明52年首提台灣 中國大陸怒了：強烈不滿、捍衛主權

聽新聞
test
0:00 / 0:00

越南國服設計師搖身選美皇后 力推新住民二代行銷營

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
越南新住民阮碧雲 (左)與丈夫高愷村感情十分甜蜜。圖／移民署嘉縣服務站提供
越南新住民阮碧雲 (左)與丈夫高愷村感情十分甜蜜。圖／移民署嘉縣服務站提供

嘉義縣新住民茶藝協會理事、嫁來台20年的越南新住民阮碧雲，抵台前在越南從事國服「奧黛」設計工作，來台後要照顧家庭，但她沒有放棄對「美」追求與堅持，去年在丈夫高愷村支持下，參加桃園市舉辦的國際選美大賽榮獲總冠軍，獲封為「國際皇后」。

移民署110年新住民子女創意行銷培育營活動，報名將在23日截止，為加大宣導力度，移民署嘉義縣服務站派員拜訪阮碧雲，請熱愛做公益的她，擴大推廣活動給更多新住民家庭，鼓勵子女報名參加。

阮碧雲是行銷好手，在丈夫自營的汽機車零件公司，從事產品的網路行銷，她說，自己從不懂電腦，到能透過自架網站及社群平台進行網路行銷，從零開始，過程中要克服語言障礙。

她說，透過工作，她了解行銷在現代社會重要性，讚賞移民署舉辦新二代行銷營，直呼合乎趨勢，她表示會在公益活動推廣，希望有越來越多新二代學會行銷自己。

阮碧雲說，參加公益選美比賽後，開拓視野，使她了解原來做公益可以不一樣！她有各種創意公益的想法，近期將攜手丈夫及友人，在嘉市中正公園舉辦創意母親節活動，邀弱勢單親媽媽歡度溫暖特別的母親節。

嘉縣服務站主任林炳煌說，阮碧雲面對新環境挑戰，兼照顧家庭，排除萬難充實自我，還不忘回饋社會，難能可貴，藉阮碧雲見證拋磚引玉，能讓新住民朋友認識政府提供資源，學習新知，展現自我，一起活出「新」精彩！

越南新住民阮碧雲參加「2020國際選美慈善公益活動品蓁晚禮服國服選美大賽」的比賽畫面。圖／移民署嘉縣服務站提供
越南新住民阮碧雲參加「2020國際選美慈善公益活動品蓁晚禮服國服選美大賽」的比賽畫面。圖／移民署嘉縣服務站提供
越南新住民阮碧雲 (前排右二)參加「2020國際選美慈善公益活動品蓁晚禮服國服選美大賽」奪得總冠軍，成為國際選美皇后。圖／移民署嘉縣服務站提供
越南新住民阮碧雲 (前排右二)參加「2020國際選美慈善公益活動品蓁晚禮服國服選美大賽」奪得總冠軍，成為國際選美皇后。圖／移民署嘉縣服務站提供
移民署嘉義縣服務站人員拜訪新住民阮碧雲 (左三)與丈夫高愷村，贈送宣導品。圖／移民署嘉縣服務站提供
移民署嘉義縣服務站人員拜訪新住民阮碧雲 (左三)與丈夫高愷村，贈送宣導品。圖／移民署嘉縣服務站提供

移民署 新住民

延伸閱讀

全國新住民健走及嘉年華 潮境公園4千人健走享異國美食

網傳越南模特兒豔名遠播 高雄警掃SPA養生館

獨招新住民 僅3成大學「試水溫」

越南研擬疫苗護照 持有者集中與自主隔離7+7

相關新聞

幸福城市+冷氣磁吸？嘉義市小一新生報到人數增1成

嘉義市各國小新生今天開始報到，今年小一新生設籍分發人數2619人，與去年相比大幅增加241人，位於縣市交界的興安國小報到...

影／救國團台南歸仁志工 每月擦亮2百到4百路口反射鏡

救國團台南市歸仁團委會24名志工，去年響應會長郭江海號召，每個月一到兩次揪團清洗擦拭歸仁附近地區的路口反射鏡，他們從去年...

不要再帶去看拘留所 南市警長方仰寧：要和少年做朋友

台南市警局「無毒府城 少年好Young野戰育樂營」活動，今天在新化虎頭埤風景區舉行，台南市警局長方仰寧致詞時表示，以前少...

越南國服設計師搖身選美皇后 力推新住民二代行銷營

嘉義縣新住民茶藝協會理事、嫁來台20年的越南新住民阮碧雲，抵台前在越南從事國服「奧黛」設計工作，來台後要照顧家庭，但她沒...

精障大叔獨居10年未洗澡 大林慈濟醫師志工洗澡清理環境

嘉義縣63歲精障許姓男子獨居大林鎮三和里1處民宅，無力打掃家園，居家環境惡臭、髒亂。大林慈濟醫院副院長陳金城上午帶領員工...

幫助行銷鳳梨 清潔用品大廠無患子生技助賣本土鳳梨乾

台灣鳳梨外銷頻受阻，產區政府力推鳳梨加工產業鼓勵民眾消費鳳梨乾；清潔用品大廠台南市安定區無患子生技公司決定參與協助，向雲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。