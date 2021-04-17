聽新聞
test
0:00 / 0:00
越南國服設計師搖身選美皇后 力推新住民二代行銷營
嘉義縣新住民茶藝協會理事、嫁來台20年的越南新住民阮碧雲，抵台前在越南從事國服「奧黛」設計工作，來台後要照顧家庭，但她沒有放棄對「美」追求與堅持，去年在丈夫高愷村支持下，參加桃園市舉辦的國際選美大賽榮獲總冠軍，獲封為「國際皇后」。
移民署110年新住民子女創意行銷培育營活動，報名將在23日截止，為加大宣導力度，移民署嘉義縣服務站派員拜訪阮碧雲，請熱愛做公益的她，擴大推廣活動給更多新住民家庭，鼓勵子女報名參加。
阮碧雲是行銷好手，在丈夫自營的汽機車零件公司，從事產品的網路行銷，她說，自己從不懂電腦，到能透過自架網站及社群平台進行網路行銷，從零開始，過程中要克服語言障礙。
她說，透過工作，她了解行銷在現代社會重要性，讚賞移民署舉辦新二代行銷營，直呼合乎趨勢，她表示會在公益活動推廣，希望有越來越多新二代學會行銷自己。
阮碧雲說，參加公益選美比賽後，開拓視野，使她了解原來做公益可以不一樣！她有各種創意公益的想法，近期將攜手丈夫及友人，在嘉市中正公園舉辦創意母親節活動，邀弱勢單親媽媽歡度溫暖特別的母親節。
嘉縣服務站主任林炳煌說，阮碧雲面對新環境挑戰，兼照顧家庭，排除萬難充實自我，還不忘回饋社會，難能可貴，藉阮碧雲見證拋磚引玉，能讓新住民朋友認識政府提供資源，學習新知，展現自我，一起活出「新」精彩！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言