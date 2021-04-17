越南國服設計師搖身選美皇后 力推新住民二代行銷營

嘉義縣新住民茶藝協會理事、嫁來台20年的越南新住民阮碧雲，抵台前在越南從事國服「奧黛」設計工作，來台後要照顧家庭，但她沒有放棄對「美」追求與堅持，去年在丈夫高愷村支持下，參加桃園市舉辦的國際選美大賽榮獲總冠軍，獲封為「國際皇后」。

移民署110年新住民子女創意行銷培育營活動，報名將在23日截止，為加大宣導力度，移民署嘉義縣服務站派員拜訪阮碧雲，請熱愛做公益的她，擴大推廣活動給更多新住民家庭，鼓勵子女報名參加。

阮碧雲是行銷好手，在丈夫自營的汽機車零件公司，從事產品的網路行銷，她說，自己從不懂電腦，到能透過自架網站及社群平台進行網路行銷，從零開始，過程中要克服語言障礙。

她說，透過工作，她了解行銷在現代社會重要性，讚賞移民署舉辦新二代行銷營，直呼合乎趨勢，她表示會在公益活動推廣，希望有越來越多新二代學會行銷自己。

阮碧雲說，參加公益選美比賽後，開拓視野，使她了解原來做公益可以不一樣！她有各種創意公益的想法，近期將攜手丈夫及友人，在嘉市中正公園舉辦創意母親節活動，邀弱勢單親媽媽歡度溫暖特別的母親節。