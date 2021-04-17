不要再帶去看拘留所 南市警長方仰寧：要和少年做朋友

台南市警局「無毒府城 少年好Young野戰育樂營」活動，今天在新化虎頭埤風景區舉行，台南市警局長方仰寧致詞時表示，以前少年隊辦活動，會去看拘留所，若不學好就要被關進去，這種做法只會把少年推得更遠，鼓勵要多辦戶外活動，讓少年相信警察，和警察做朋友，有事願意找警察協助，才能遠離幫派及犯罪。

方仰寧也說，少年問題以毒品及加入幫派最嚴重，從提供毒品、運送毒品到販賣毒品，越陷越深遭到控制，不只是反毒，而是一開始就要「拒毒」，現在少年隊每月進校園平均辦100場毒品宣導，讓少年認識毒品，拒絕毒品，遠離毒害。

方仰寧指出，他不要求少年隊有績效，在查獲校園毒品時，要求一定要溯源，找出募後提供毒品控制學生的集團，瓦解不法的勢力，才能夠遏止少年毒品問題。

方仰寧以新北市一名少年隊偵查佐的勵志故事鼓勵少年朋友，該名偵查佐曾是問題少年，父母無法管教後尋求警察協助，一開始很憤怒認為父母親出賣他，但警察介入協助他轉學轉換環境後，發憤圖強考上警察，一直在少年隊負責少年輔導工作，希望幫助一時迷失的少年走回人生的正軌。

方仰寧說，以前少年隊辦活動，常帶去看拘留所，帶有恐嚇意味，會把少年推得更遠，他鼓勵要多辦戶外活動，少年願意和警察做朋友，進而相信警察；像新北偵查佐的父母不是「大義滅親」，而是「大義救親」。

今天活動台南市副市長戴謙和台南地院調查保護室主任、可成教育基金會、台南市新世代社會福利關懷協會等也出席，邀請弱勢家庭及高關懷少年240多人參加，有雙三索突擊吊橋、合力擊鼓、衝破蜘蛛網三大遊戲關卡。