精障大叔獨居10年未洗澡 大林慈濟醫師志工洗澡清理環境

嘉義縣63歲精障許姓男子獨居大林鎮三和里1處民宅，無力打掃家園，居家環境惡臭、髒亂。大林慈濟醫院副院長陳金城上午帶領員工及家屬、志工近30人，邀當地三和國小與福田慈善會，前往關懷打掃，讓堆滿雜物三合院煥然一新，完成後，又幫許男刮鬍子清澡，讓他屋子乾淨，連10年未清洗身體變清爽。

慈濟志工簡素娥說，許男自幼父母雙亡，叔父扶養長大，無謀生能力，生活仰賴住附近堂兄弟資助，因精神及生活自理能力差，居家環境髒亂、惡臭，堂兄弟及鄰居甚感困擾，求助慈濟。在三和里長簡春山幫忙下，結合大林鎮公所清潔隊，協助環境打掃。陳金城等人抵達許男住家，映入眼簾的雜草叢生，屋內傳來滿地垃圾及腐爛食物惡臭味。

大家分配任務後，動手清理，去除屋外雜草，清出通道，再將屋內損壞家具具、物品搬到屋外清潔，邊做好分類，這些陳年雜物堆裡，包括酒瓶、鍋子、櫃子、椅子等，長期沒使用發霉、腐爛。

三和國小校長蔡明昇與老師，帶4年級學生共4人參與打掃，小朋友看到堆積如山的垃圾都嚇一跳，孩子們沒有抱怨，付出的過程中得到許多歡喜。

骨科部住院醫師趙子鎔說，第一次參與照顧戶打掃活動，看到這麼多垃圾堆積狹小空間，不敢相信這要怎麼生活，冰箱打開後全都是腐爛發黑、發臭食物，下忍不住跑到屋外乾嘔，再繼續打掃。