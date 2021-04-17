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幫助行銷鳳梨 清潔用品大廠無患子生技助賣本土鳳梨乾

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
清潔用品大廠無患子生技助賣本土鳳梨乾，幫助行銷鳳梨。記者周宗禎／攝影
清潔用品大廠無患子生技助賣本土鳳梨乾，幫助行銷鳳梨。記者周宗禎／攝影

台灣鳳梨外銷頻受阻，產區政府力推鳳梨加工產業鼓勵民眾消費鳳梨乾；清潔用品大廠台南市安定區無患子生技公司決定參與協助，向雲林縣永興果菜生產合作社訂購，在自家網站販售，第一波5千包鳳梨脆片，3包裝299元，6包裝550元，雖然是屬「義賣」性質，上月底開賣至今也已賣出1500包，銷路不錯。

無患子生技老董王高榮說，永興果菜生產合作社採購各產區金鑽鳳梨，加工成鳳梨乾較鮮果大幅延長銷售時間，也可行銷各地，但台灣市場國內外生產各種水果乾百家爭鳴，鳳梨乾沒有特別行銷優勢；幫忙賣鳳梨乾除有助消化本土鳳梨，也可豐富公司網路平台產品，許多消費者購買無患子的產品順便也買鳳梨乾。

無患子生技前年架設ＡＰＰ購物網站販售自家產品，銷量直線上升、甚至超過實體店面，基於企業社會責任加上每次看到農產滯銷都覺得難過，去年開始在網站幫忙賣農產品，首次為台中霧峰農會賣友善耕作稻米，銷售情況熱烈。

王高榮表示，水果乾類加工農產品近來與日俱增，網路品項多要熱銷不容易，還要考量運費問題，無患子網站商品銷售狀況不錯，加上公司有些產品單價較高，同時購買鳳梨乾運費分攤下來相對較便宜。

清潔用品大廠無患子生技助賣本土鳳梨乾，幫助行銷鳳梨。記者周宗禎／攝影
清潔用品大廠無患子生技助賣本土鳳梨乾，幫助行銷鳳梨。記者周宗禎／攝影
清潔用品大廠無患子生技助賣本土鳳梨乾，幫助行銷鳳梨。記者周宗禎／攝影
清潔用品大廠無患子生技助賣本土鳳梨乾，幫助行銷鳳梨。記者周宗禎／攝影

鳳梨 生技 生產合作社

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