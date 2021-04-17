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南市首場中高齡就博會善化登場 近千職缺400多民眾參加

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南市首場中高齡就博會善化登場 ，近千職缺400多求職民眾參加。記者周宗禎／攝影
南市首場中高齡就博會善化登場 ，近千職缺400多求職民眾參加。記者周宗禎／攝影

台南市首場中高齡就博會今天善化登場，32廠商提供近千職缺協助中高齡就業，其中13家善化及鄰近地區在地廠商釋出419個工作機會，吸引400多名求職者，初步媒合率5成6。

台南市府勞工局上午在善化區文康育樂中心舉辦中高齡就業博覽會，邀請安心食品，争鮮，期美科技，宏遠興業、三商餐飲、群創光電等32家廠商釋出992個職缺。

勞工局長王鑫基表示，台南市目前45至64歲中高齡勞動力人口將近40萬人，中高齡勞動力參與率近7成，隨著高齡、少子等社會環境變化，未來中高齡者在就業職場上將更顯重要。

王鑫基說，「中高齡者及高齡者就業促進法」在去年底施行，勞工局希望藉徵才活動鼓勵雇主僱用中高齡者，協助中高齡者重返職場。求職者要以自身優勢及工作經驗，主動投遞履歷積極面試，成為企業成長的推力與助力；勞工局鼓勵廠商透過彈性工時、職場或職務再設計等方式進用留用中高齡者，相信中高齡及高齡者會是公司最重要的人力資源。

勞工局職訓就服中心主任梁偉玲表示，現場提供廠商及求職者及職業訓練諮詢服務，協助中高齡民眾習得就業技能，培育第二專長；另邀請「勞動南區勞工健康服務中心」提供健康諮詢並宣導職安，希望透過多元貼心服務，協助中高齡朋友順利就業。

另勞動部對企業繼續僱用65歲高齡員工有提供協助措施，有意願企業可電洽職訓就服中心06-6330820或就近洽詢永華、民治、官田、新市、佳里、歸仁就業服務台。

南市首場中高齡就博會善化登場 ，近千職缺400多求職民眾參加。記者周宗禎／攝影
南市首場中高齡就博會善化登場 ，近千職缺400多求職民眾參加。記者周宗禎／攝影
南市首場中高齡就博會善化登場 ，近千職缺400多求職民眾參加。記者周宗禎／攝影
南市首場中高齡就博會善化登場 ，近千職缺400多求職民眾參加。記者周宗禎／攝影
南市首場中高齡就博會善化登場 ，近千職缺400多求職民眾參加。記者周宗禎／攝影
南市首場中高齡就博會善化登場 ，近千職缺400多求職民眾參加。記者周宗禎／攝影

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