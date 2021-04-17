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獅子會贈「博仁號」捐血車首航 台南捐血送電影票

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
國際獅子會300-D1區台南市博仁獅子會捐贈「博仁號」捐血車，今天上午在台南公園舉辦首航典禮。記者鄭維真／攝影
國際獅子會300-D1區台南市博仁獅子會捐贈「博仁號」捐血車，今天上午在台南公園舉辦首航典禮。記者鄭維真／攝影

國際獅子會300-D1區台南市博仁獅子會捐贈「博仁號」捐血車，今天上午在台南公園舉辦首航典禮，由會長黃子哲帶領獅友參加，有不少獅友當場挽起袖子捐血，300-D1區總監林江和暨行政團隊也到現場致詞，為「博仁號」獻上祝福。

為協助發展遲緩青少年，獅子會同時捐贈伊甸基金會社福金2萬元，讓他們可以自立就業，投入社會、服務人群。會長黃子哲說，「博仁號」首航預計募集目標600袋，只要捐血250cc，即送遠百威秀電影票1張及博仁號首航紀念帽1頂。

台南市捐血中心指出，目前台南、嘉義地區A型及O型血庫存量屬偏低，為4到7天，B型和AB型庫存則在7天以上還算穩定。明天上午9時，赤嵌獅子會在台南公園也有舉辦捐血活動，民眾捐血贈送全聯禮券。

國際獅子會300-D1區台南市博仁獅子會捐贈「博仁號」捐血車，今天上午在台南公園舉辦首航典禮。記者鄭維真／攝影
國際獅子會300-D1區台南市博仁獅子會捐贈「博仁號」捐血車，今天上午在台南公園舉辦首航典禮。記者鄭維真／攝影

捐血中心 黃子哲

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