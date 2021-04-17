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台南常民作曲夢成真 妻子：期待老公的另一首情歌

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校昨晚在台江文化中心舉辦《望台江》為台灣作曲寫歌音樂會，吸引滿場民眾聆賞。圖／台南社大台江分校提供
台南社大台江分校昨晚在台江文化中心舉辦《望台江》為台灣作曲寫歌音樂會，吸引滿場民眾聆賞。圖／台南社大台江分校提供

台南社大台江分校昨晚在台江文化中心舉辦《望台江》為台灣作曲寫歌音樂會，一群素人以自己創作的歌曲迎接台江建庄兩百周年，也踏出了在地新曲創作的新步伐。

《望台江》為台灣作曲寫歌音樂會，昨晚引爆台江文化中心，現場座無虛席，文化部次長蕭宗煌也來聆賞。元和宮主委王炳元說，聽到小朋友唱著「望台江」風吹菅芒一陣又一陣…眼淚奪眶而出，十分感動。

音樂會由社大台江分校老師陳婉菱、陳景昭帶領學員，以及安慶國小合唱團，老中青齊聚台江文化中心劇場演出。台江分校執行長吳茂成表示，在全國文化會議4年後，大廟興學倡議常民作曲運動，昨晚踏出第一步，這是台南市首次由老中青3代，為台江家鄉作曲寫歌，同時迎接台江建庄2百年、台江大道公生。

這場音樂會由在地親師生聯手策辦，從作曲作詞到老中青3代傳唱，特別是以百年曲盤播放及吉他彈唱古早的台灣流行歌，以五部曲串起台灣音樂史。

社大台江分校作曲班學生鄭忠勝表示，望台江這場音樂會感動好多人，感動的不只是美好的音律而已，大廟興學願景的實現更是令人動容。這場音樂會也建立了自信心，讓自己有勇氣、信心面對大眾唱自己寫的歌。

陳姿吟說，先生林高良來學作曲時，曾表示要寫1首情歌給她，想不到反而創作出「咱有一個夢」，希望他能參加第2期作曲創作班，期待能寫1首歌送給自己。

班長吳永鍊說，看到作曲班同學的表現，各個都比彩排更精彩，自己能在鄉親的見證下，完整唱出所學，內心有無比的感激。

台江 音樂會 劇場

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