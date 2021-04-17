邁向農工大縣招商引資 嘉縣擬減稅獎助大型商業設施

嘉義縣政府3年前承辦台灣燈會，向台糖借縣治特區及高鐵特定區共36.77公頃土地，砸7.5億元舉辦24天燈會，吸引逾千萬遊客，燈會結束，台糖看好當地具商業觀光發展潛力，招商開發，因土地只租不售，開發商興趣缺缺，至今空地閒置荒蕪，阻礙發展進步，地方人士失望。

縣長翁章梁就任2年多，積極轉型農工大縣，持續開發馬稠後產業園區二期用地，還獲行政院核定開發中埔鄉公館及水上鄉南靖工業區，以及科學園區，為招商引資，擬用減少地價及房屋稅獎助手段，在本次臨時會，提案「嘉義縣振興經濟獎勵投資大型商業設施補助自治條例草案」。

縣府經發處說，獎助條例草案共8條，參照六都等縣市法案，獎助對象所稱大型商業設施，指除購物外，另結合休閒、文化、娛樂、飲食、展示及資訊等一項或數項功能於一體設施。

補助對象為地價稅或房屋稅納稅義務人，公司或法人投資經營位於嘉縣大型商業設施，金額達新壹幣2億元以上者, 其直接用地及房屋,在興建或營運期間, 就納稅義務人已繳地價稅50％，以及房屋稅40％，由縣府編列預算補助，前項補助以5年為限。

經發處說，獎助對象不是只有單一大賣場經營型態，而是有如國內都會ＯＵＴＬＥＴ複合式經營的模式，交通便利的高鐵太保車站特區及縣治特區，都是適合投資的地點，投資經營者不管租地買地，符合條件都可以申請；獎助草案下周一在議會可望完成三讀，加速招商引資作業。