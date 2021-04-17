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南台科大校長盧燈茂獲嘉義高中傑出校友 嘉中校慶頒獎
嘉義高中今天舉辦「創校97年週校慶暨表揚傑出校友大會」，南台科大校長盧燈茂獲選第十屆傑出校友，回母校接受表揚，嘉中校長劉永堂頒獎。
盧燈茂民國64年嘉中畢業，74年至南台科大任教，從機械工程系講師、副教授、教授、機械工程系主任、機電科技研究所所長、奈米科技中心主任、工學院院長、學術副校長、行政副校長，曾入選「美國世界名人錄」、科技部甲種研究獎、美國匹茲堡國際發明銀牌獎、瑞士日內瓦國際發明展銀牌獎。107年遴選為南台科大校長。
校方表示，盧校長積極引進產業，針對智慧機械、生技醫療、綠能科技、循環經濟、半導體、AI與智慧金融等領域建立關鍵的產學核心技術，提供跨系所整合的資源服務，並透過跨校合作共同協助產業升級成長，讓學生們畢業後，即能就業、創業。
盧燈茂說，期待嘉中秉持良好傳統，將校訓精神繼續發揚光大，讓嘉中成為大家的驕傲，也讓畢業後的我們，能成為嘉中的驕傲。嘉中校訓「質實剛健」對他無論在做學問或待人處世上，都有相當大的影響，這也與南台科大校訓「信義誠實」互為表裡，相得益彰，這種實事求是的科學精神，是技職校院辦學的重要內涵。在南台的校務推動落實了這種科學精神，克服萬難、厚植實力，致力打造師生優質研究與學習環境，並積極推動教學研究、產學合作等重要工作，與董事會擘劃永續發展藍圖，使南台科大能一直對技職教育做出貢獻。
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