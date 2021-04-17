嘉義獄政博物館挨批威權管理設計 監獄：加強導覽培訓

法務部花2億多元修復國定古蹟嘉義舊監，轉型獄政博物館，建國百年獄政文物展吸引逾7萬名遊客，後續監獄提報1億5千餘萬元修復費沒著落，仍由監獄維護管理，僅開放團體及定時導覽參觀；作家朱宥勳日前以親身參觀體驗經驗，投書媒體批獄政博物館仍是威權管理。

朱宥勳說，「獄政博物館」前身是「嘉義舊監獄」，是在日治時期1922年就啟用的監獄，今年正好是第100年。這座監獄到1990年代都還有關押犯人，直到2011年才被公告國定古蹟。它是現在極少數還完整留存的「賓州式」監獄，建築形式非常有特色。

然而，實際參觀，很難有足夠餘裕去反思這一切設計背後殘酷的智慧。「我在沒有查資料情況下，一進博物館就受到震撼教育：該館不接受散客，所有參觀者必須在門口等待，直到兩位導覽員分別帶隊，才能入館。整個參觀過程，我們都必須追隨導覽員指引，聽從口令出發、停留，不能任意落隊。

不得不說，這個設計糟透了，即使在導覽員解說內容尚稱豐富情況下，還是糟透了。這座監獄佔地廣大，建築細節非常豐富；導覽員時間分配就越顯糟糕：為了不讓任何人落隊，「我們全程都在趕路，所有展板、文物都沒辦法停留下來看。

這樣節奏，透露出極不友善參觀氛圍。一旦你的腳步慢下來，導覽員就會開始催促乃至喝斥，並且以「監獄內很危險」來要脅。問題是，如果建物還有危險，為何會開放成博物館讓人參觀呢？