高齡駕駛違規增多態樣以這3項最多 嘉義加快換照作業

嘉義縣老人比例全國居冠，公路總局嘉義區監理所統計，超過75歲年長者違規率約5%，違規態樣前3名: 第1名是「闖紅燈」，第2名是「轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌指示」，第3名是「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口紅燈右轉。

嘉義區監理所說，嘉縣年滿75歲駕駛人應換照人數約7千人，已辦理換照人數約3 700人，佔應辦理人數的53%，自願繳回人數有640人，佔9%，因違規未換照被註銷駕照有50人，佔7.9%，尚未辦理人數還有2,110人，佔30%。

監理所表示，未辦理人數多為白內障或視力退化，體檢視力未能合格，部分年長者表示只在村庄內騎車，無意願換照，另有部分已未能安全駕駛的年長者可能長照或安養機構，接洽嘉縣衛生局合作，辦理駕照收繳。

嘉義縣18鄉鎮市老人比例，以六腳鄉25.48％、鹿草鄉24.99％、義竹鄉24.73％最高，截至3月底，整體辦理率（含屆齡換照、違規換照和繳回駕照）達70%。

嘉義區監理所配合衛生局「3+1行動醫療服務列車」，主動下鄉宣導高齡駕駛駕照管理政策，年滿75歲駕駛人需辦理體檢及認知功能測驗，通過才能再核發有效期限3年駕駛執照，如不適合駕駛車輛，可將駕照繳回。