幸福城市+冷氣磁吸？嘉義市小一新生報到人數增1成

嘉義市各國小新生今天開始報到，今年小一新生設籍分發人數2619人，與去年相比大幅增加241人，位於縣市交界的興安國小報到新生中，超過1成是本月剛入籍嘉義市的孩子，新年度勢必增班，校方認為市府對教育付出獲認同、「幸福城市」、班班有冷氣效應都是主因。

嘉義市教育處統計，去年小一新生分發為2426人，實際報到為2373，今年小一新生分發人數2619人，首日報到數為1735人，約還有800多名新生尚未報到，另今年國一新生設籍分發為2645人，也比去年增加367人，預計6月報到。

嘉義市興安國小校長陳文瑜表示，學校今年分發小一新生比去年多59人，今天報到100名新生中，有14名是4月新遷戶口到嘉義市的孩子，明天放假日，家長帶孩子報到人數應不少，初估新年度至少增加1到2班，另因為近半年轉學生增加，下學年二年級也增1班。

陳文瑜認為，嘉義市教育投資真的比較多，班班有冷氣政策領全國之先已到位，學生教科書免費，去年又獲頒全國「幸福城市」，不少家長都因此遷戶口，讓孩子進入嘉義市就讀。

「寒假後全校人數增加20多人！」嘉北國小校長趙季薇說，寒假後各年級都多了轉學生，過去一周有多名家長因剛遷入嘉義市，拿戶口名簿到校想先報到，經說明後才改今天報到，今年新生預估超過250人、上看10班，比去年多一班。