守護八色鳥順利繁衍下一代 嘉義林管處啟動保育行動

二級保育珍稀野生鳥類八色鶇（又稱八色鳥）在台南市六甲區的國有林地繁殖，民眾及拍鳥人士爭睹，嘉義林管處為避免人為干擾有效保育八色鳥，今年啟動「八色鳥保育行動」，在現場設置固定式隔離網，兼顧民眾觀賞也能保持適當距離減低干擾；也架設自動照相機監測及設置宣導告示牌，並透過國家森林志工巡守八色鳥繁殖地，期八色鳥順利繁衍下一代。

嘉義林管處說，隔離網長有30公尺，在離地120公分處開有賞鳥窗讓民眾觀察八色鳥；還有國家森林志工成立「八色鳥棲地巡守隊」，解說棲地管制措施及八色鳥的生態習性，如有發現不法情事，將拍照蒐證與通報林管處及保安警察，並觀察記錄八色鳥的數量與覓食、育雛行為，累積監測調查資料，以利後續調整改善保育措施。民眾發現違法也請通報林管處玉井工作站（06）5742031或育樂課（05）2787006。

二級保育珍稀八色鶇是很珍稀的台灣夏候鳥，每年4、5月飛到台灣配對繁殖，8月再返回原棲地，雖然過去台灣從南到北都有八色鳥蹤跡，卻因為環境、農業用藥及人為捕捉等因素影響繁殖，保育人士估計去年全省有10巢但多數是失敗。108年起在台南市六甲區的國有林地發現有八色鳥繁殖，去年有4隻幼鳥隨親鳥成功離巢，今年啟動的保育行動要持續守護。