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守護八色鳥順利繁衍下一代 嘉義林管處啟動保育行動

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南六甲保安林地的八色鶇。圖／台灣野鳥生態調查協會理事長曾松清提供
台南六甲保安林地的八色鶇。圖／台灣野鳥生態調查協會理事長曾松清提供

二級保育珍稀野生鳥類八色鶇（又稱八色鳥）在台南市六甲區的國有林地繁殖，民眾及拍鳥人士爭睹，嘉義林管處為避免人為干擾有效保育八色鳥，今年啟動「八色鳥保育行動」，在現場設置固定式隔離網，兼顧民眾觀賞也能保持適當距離減低干擾；也架設自動照相機監測及設置宣導告示牌，並透過國家森林志工巡守八色鳥繁殖地，期八色鳥順利繁衍下一代。

嘉義林管處說，隔離網長有30公尺，在離地120公分處開有賞鳥窗讓民眾觀察八色鳥；還有國家森林志工成立「八色鳥棲地巡守隊」，解說棲地管制措施及八色鳥的生態習性，如有發現不法情事，將拍照蒐證與通報林管處及保安警察，並觀察記錄八色鳥的數量與覓食、育雛行為，累積監測調查資料，以利後續調整改善保育措施。民眾發現違法也請通報林管處玉井工作站（06）5742031或育樂課（05）2787006。

二級保育珍稀八色鶇是很珍稀的台灣夏候鳥，每年4、5月飛到台灣配對繁殖，8月再返回原棲地，雖然過去台灣從南到北都有八色鳥蹤跡，卻因為環境、農業用藥及人為捕捉等因素影響繁殖，保育人士估計去年全省有10巢但多數是失敗。108年起在台南市六甲區的國有林地發現有八色鳥繁殖，去年有4隻幼鳥隨親鳥成功離巢，今年啟動的保育行動要持續守護。

台南市農業局森保科表示，八色鶇因棲地遭破壞及盜獵嚴重，名列亞洲鳥類紅皮書之瀕臨絕種的生物，全球數量估算不會超過1萬隻，處境比起冬候鳥黑面琵鷺更艱難，黑面琵鷺保育有成，知名度高且受到全球矚目，群組穩定成長到5千多隻，但八色鶇幼鳥有人高價收購，人為捕捉導致築巢育孵成功率很低，在台灣出現的區域大多在私有的土地上，易造成保育上的空隙，護鳥要先保護棲地，保護不受到干擾。

嘉義林管處在台南六甲保安林，架設固定式隔離網保護八色鳥築巢及繁殖。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處在台南六甲保安林，架設固定式隔離網保護八色鳥築巢及繁殖。圖／嘉義林管處提供

八色鳥 巡守 國有林地

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