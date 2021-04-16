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台南汰換LED路燈 預定1年換裝近9萬盞

中央社 / 台南16日電

台南市政府規劃換裝LED燈建置工程計畫，昨天完成全市換裝LED路燈建置招標，預定以1年時間汰換全市近9萬盞高耗能傳統路燈。

台南市政府工務局今天指出，工務局規劃「110年台南市換裝LED燈建置工程計畫」，依採購法分成3區採最有利標，以複數決標完成招標作業。

工務局人員表示，相較於傳統路燈，LED路燈可節省逾60%電費，市府這次建置將導入智能路燈控制系統，在重要路段加裝無線故障回傳通報功能的智能路燈，利用無線傳輸技術即時派修故障路燈，縮短維修時間。

工務局統計，台南市路燈共有22萬餘盞，民國102年執行「擴大設置LED路燈專案計畫」，已換裝5萬1343盞LED燈；105年再執行「水銀路燈落日計畫」，也換裝8萬9924盞LED燈。

目前，台南市還餘留鈉氣燈約7萬8000盞及日光燈約8000盞，總數近9萬盞未更換LED燈的路燈，將納入工務局今年汰換計畫，以達節能、低故障率、提高辨識度的功效。

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