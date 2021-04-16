迎戰110全中運 雲林選手：準備好了！企業送美食打氣
110全中運在即，4月17日至22日於雲林縣登場，縣代表隊羽球選手黃鴻宇、王珮伃不約而同地說「已準備好百分百戰力」，縣長張麗善表示，地主隊選手皆已儲備好戰力，等待上場、為縣爭光；長期關注台灣運動發展的八方雲集社會福利慈善事業基金會董事長蘇淑幸也低調準備美食給雲林縣選手，希望為大家的體能出一把力。
張麗善說，110年全中運競賽項目有21項，來自全台的參賽選手多達1萬1千多人，其中雲林縣代表隊700多位選手共參加17項競賽，至今天為止已奪2金8銀6銅。
主攻羽球雙打的黃鴻宇，前年在新加坡青少年羽球分齡賽U13男雙獲得第三名，同年奪下全民會長盃羽球分齡賽U13男雙第一名。將國內知名羽球選手王齊麟視為標竿的黃鴻宇說，期許自己在全中運奪金，也努力朝世界級運動員之路邁進。
全國國中盃單打金牌選手王珮伃，在U15選拔也一展實力，獲得第一名佳績、代表台灣出國征戰。自我要求極高的王珮伃說，自己的目標就是希望能和戴資穎一樣，站上世界賽場，為國爭光。
蘇淑幸表示，還未到訪雲林之前，已耳聞此地體育界臥虎藏龍，也培育出許多優秀選手，為持續支持台灣推廣運動，加上適逢110年全中運在雲林舉辦，因此準備近百份排骨便當、菜肉餛飩湯及冰豆漿，慰勞選手、教練和工作人員，更以其企業理念「只要肯努力，水餃也能變元寶」鼓勵學子無畏困境，堅持且努力去做對的事，就會有回報。
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