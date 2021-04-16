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久旱！台南學校生態池枯乾 魚兒養魚缸共體時艱

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市新南國小的生態池已枯乾，暫把池中的魚養在魚缸。記者鄭惠仁／攝影
台南市新南國小的生態池已枯乾，暫把池中的魚養在魚缸。記者鄭惠仁／攝影

久旱不雨，才凸顯廢水回收及雨水貯存的重要，南市許多學校都設有雨水回收系統，也都扮演澆灌救急功能。不過也有部分學校的儲水已用盡，面臨生態池枯乾窘狀，只好把池內的魚養在魚缸，共體時艱。

台南市區綠建築學校有億載、新南國小及金城國中，地下都設有大型筏基雨水回收系統，雨水除提供生態池水源，也用於校內樹木、花草澆灌。不過，因久旱不雨，3校所回收的雨水都已用盡，其中新南國小生態池已枯乾，只好把生態池內的魚暫時養在魚缸。

金城國中校長蔡明昌說，目前有再生水可申請，但因再生水可能有雜質，擔心注入回收系統會損害到機器等設備，加上若要注入也要大費周章，因此沒有申請，只能期待趕快下雨，要不然生態池也快乾了。

民德國中去年9月剛完成新校舍整建，也設有筏基雨水回收系統，校長說，目前仍有4成雨水。該校操場處因地下水位較高，草皮常綠無須澆灌，不受乾旱影響，依然綠油油一片。

錦湖國小設有水撲滿，校長周志強說，上月雖僅下小月，但大片斜屋頂充分將水回收，目前仍有水，加上市府載來再生水，澆灌、清洗廁所很夠用。顯宮與官田國小很特別，雨水回收到10個儲量各5噸的大水塔，因儲水多大，仍沒用完，且兩校都在加強中水回收系統，未來節水效益將更顯著。

官田國小校長王全興說，該校有農場，因應乾旱，這季就種植耐旱作物如大麥等，日前收成大麥並磨成粉做饅頭。他說，因缺水，今年沒種稻改種大麥，且用去年菱角田剩下來的水，都沒有用到儲存的雨水。

台南市北區民德國中操場因地下水位高，無須澆灌，整年常綠。記者鄭惠仁／攝影
台南市北區民德國中操場因地下水位高，無須澆灌，整年常綠。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平區金城國中的雨水回收系統儲水用盡，生態池僅有1/3高度，持續下去也將枯乾。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平區金城國中的雨水回收系統儲水用盡，生態池僅有1/3高度，持續下去也將枯乾。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區顯宮國小設有大型水塔貯存雨水，目前仍有雨水可用。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區顯宮國小設有大型水塔貯存雨水，目前仍有雨水可用。記者鄭惠仁／攝影
台南市官田國小因應旱情，稻田改種耐旱的大麥，日前收成。圖／官田國小提供
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