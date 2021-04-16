快訊

車輛卡在邊坡非第一次！李義祥無作為導致太魯閣號重大死傷

參加香港非法遊行 壹傳媒創辦人黎智英遭判刑一年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台糖尖山埤江南渡假村慈暉月 母子穿親子裝免費入園

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台糖尖山埤江南渡假村慈暉月穿親子裝免費入園。圖／江南渡假村提供
台糖尖山埤江南渡假村慈暉月穿親子裝免費入園。圖／江南渡假村提供

5月是屬於母親的慈暉月，趁著氣候溫暖舒適，幫媽媽安排國內渡假行程，一起到戶外踏青賞景、享受在地美食、共享親子時光，就是送給媽媽最健康又貼心的禮物。台糖尖山埤江南渡假村於5月份舉辦「慈暉月遊江南」活動，推出「慈愛母親節住宿專案」、「慈暉餐免門票」及「親子裝免費入園」等多項優惠，讓子女們輕鬆表達對母親的孝心。

為感謝全天下偉大的母親，5月8日至9日住宿江南渡假村，每房皆可獲贈精美火鶴花1株，給媽媽充滿祝福的母親節。此外，為滿足母親節聚餐需求，江南渡假村特別準備精緻豐盛的「慈暉饗宴/套餐」，自4/24起至5月底止，凡至園內中、西式餐廳享用「慈暉饗宴/套餐」即享免收入園門票優惠，並贈送台糖寡醣乳酸菌每人1包，於5/1至5/9享用慈暉餐再送媽媽精美火鶴花1株。

慈暉月陪媽媽一日遊有福了!5/1至5/20只要穿搭親子裝入園，即可享「免收入園門票」優惠(團體不適用)，並贈送紀念祈福卡1張。親子合照上傳FB及打卡，於船區賣店購買「秋香咖啡」享9折優惠。另5/8及5/9媽媽入園再贈送火鶴花1株(每日限量前100名)。慈暉月帶著媽媽到江南渡假村賞景饗美食絕對是最棒的選擇!活動詳情請洽服務專線06-6233888，或上渡假村官網查詢

親子 火鶴花

延伸閱讀

母親節愛的蛋糕傳送 買1捐1助弱勢家庭

全聯母親節蛋糕預購開跑 芋頭、抹茶、巧克力控一次滿足！

屏東縣民公園 獲美繆斯設計獎首獎

台南水雉換繁殖羽、搶地盤 保育棲地缺水擬挖井救生態

相關新聞

台糖尖山埤江南渡假村慈暉月 母子穿親子裝免費入園

5月是屬於母親的慈暉月，趁著氣候溫暖舒適，幫媽媽安排國內渡假行程，一起到戶外踏青賞景、享受在地美食、共享親子時光，就是送...

台南仁德「牛稠子車站」成熱門景點 老議員捐骨董贊助

台南市仁德區成功里內的「牛稠子車站」，是台南唯一「沒火車過站的車站」，一手催生這另類公園的成功里長鄭晴而表示，車站又增添...

畢業就想進職場 雲嘉南推「一級玩家」免費培訓

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心今啟動「一級玩家：職場登入計畫」專案，與雲嘉南多家企業與廠商安排一系列求職課...

台南古城節呈現早攤車街頭叫賣 重溫古城歲月

由民間發起的「台南古城節」，4月17、18日將在吳園公會堂登場，希望藉由古早味沿街叫賣、在地音樂傳唱、文創手作、文化講座...

超強！曾破白骨命案 台南玉井偵查佐2人上警大警佐班

台南玉井警分局偵查隊偵查佐陳新添及陳智穎2人，參加110年中央警察大學警佐班第3類錄取金榜題名，此項考試有152人報考，...

大旱桑椹採收提早嘗鮮正是時候 義竹鄉明天首辦桑椹節

嘉義縣桑椹面積近20公頃，是國內主要產地，義竹鄉溪洲村百戶人家幾乎都種桑椹，被稱為「桑椹村」，每年清明前後1個月產期，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。