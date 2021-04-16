台糖尖山埤江南渡假村慈暉月 母子穿親子裝免費入園

5月是屬於母親的慈暉月，趁著氣候溫暖舒適，幫媽媽安排國內渡假行程，一起到戶外踏青賞景、享受在地美食、共享親子時光，就是送給媽媽最健康又貼心的禮物。台糖尖山埤江南渡假村於5月份舉辦「慈暉月遊江南」活動，推出「慈愛母親節住宿專案」、「慈暉餐免門票」及「親子裝免費入園」等多項優惠，讓子女們輕鬆表達對母親的孝心。

為感謝全天下偉大的母親，5月8日至9日住宿江南渡假村，每房皆可獲贈精美火鶴花1株，給媽媽充滿祝福的母親節。此外，為滿足母親節聚餐需求，江南渡假村特別準備精緻豐盛的「慈暉饗宴/套餐」，自4/24起至5月底止，凡至園內中、西式餐廳享用「慈暉饗宴/套餐」即享免收入園門票優惠，並贈送台糖寡醣乳酸菌每人1包，於5/1至5/9享用慈暉餐再送媽媽精美火鶴花1株。

慈暉月陪媽媽一日遊有福了!5/1至5/20只要穿搭親子裝入園，即可享「免收入園門票」優惠(團體不適用)，並贈送紀念祈福卡1張。親子合照上傳FB及打卡，於船區賣店購買「秋香咖啡」享9折優惠。另5/8及5/9媽媽入園再贈送火鶴花1株(每日限量前100名)。慈暉月帶著媽媽到江南渡假村賞景饗美食絕對是最棒的選擇!活動詳情請洽服務專線06-6233888，或上渡假村官網查詢