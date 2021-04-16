台南仁德「牛稠子車站」成熱門景點 老議員捐骨董贊助

台南市仁德區成功里內的「牛稠子車站」，是台南唯一「沒火車過站的車站」，一手催生這另類公園的成功里長鄭晴而表示，車站又增添拍照道具了，前台南縣資深議員吳泰男為增添車站亮點，將收藏的近百年扁擔丶竹籠及古早商用標示牌骨董，捐給車站公園，提供前來拍照的民眾作為道具。

「牛稠子車站」成立半年多來成為在地特色社區公園、台南新興熱門景點。里長鄭晴而表示，新道具很符合車站公園的意境非常歡迎各地好友前來，在此也麻煩大家要珍惜這得來不易的古董。

吳泰男日前參觀過公園後肯定鄭晴而的用心，前天與現任市議員吳禹寰一起到車站公園，捐出一批骨董贊助美化景點。吳泰男表示，「扁擔下擔著一籠的在地責任，和一籠的服務熱誠，他現在要傳承給吳禹寰」。

「牛稠子車站」融入鐵道元素，營造復古氛圍，成立半年多來成為在地特色社區公園、台南新興熱門景點。逼真的平交道聲音，彷彿讓人感覺火車就要到來，但這裡卻是沒有火車的火車站。

這座另類車站去年中完工，一景一物都在營造濃濃復古氛圍；很多網美都來自拍，許多民眾攜家帶眷來打卡，不少情侶、大小朋友一起拍照。